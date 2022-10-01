Россия, ФРГ, Дания и Швеция – это те страны, которые могли бы стать участниками расследования диверсий, совершенных в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Москвы, Небензя обосновал свою позицию тем, что Россия является собственником газопровода, а ФРГ – основным получателем газа из этих трубопроводов. По его словам, участие Дании и Швеции обусловлено тем, что именно в их территориальных водах имел место инцидент, сообщает mk.ru.
По его словам, он не считает, что ООН примет участие в проведении разбирательства. Он также отметил, что власти России обязательно установят всех причастных к диверсии против «Северного потока», и обычные террористы не способны на акцию такой сложности и масштаба.
США призвали не торопиться с расследованием взрывов на «Северных потоках»
Заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс призвал не торопиться при расследовании аварий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации в пятницу, 30 сентября.
«США оказывают европейским странам поддержку в проведении этого важного расследования. Оно может занять какое-то время, но в поисках правды не следует действовать слишком поспешно», — подчеркнул Миллс.
Также он отметил, что Вашингтон решительно отрицает свою причастность к взрывам на газопроводах, пишет eadaily.com.
Ранее в этот день помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что аварии на «Северных потоках» произошли на глубине 70−80 метров. По его словам, США на данном этапе расследования не будут спешить с обвинениями в организации подрывов.
В свою очередь, американский лидер назвал повреждение системы газопровода «Северный поток» в Балтийском море «преднамеренным актом саботажа».
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вместо спекуляций. Также объяснений от Джо Байдена попросил французский политик Николя Дюпон-Эньян.
Норвегия назвала взрывы на газопроводах целенаправленной диверсией
На трех нитках системы «Северный поток», исходя из имеющейся информации, произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать европейски континент, заявила на заседании СБ ООН постпред Норвегии при ООН Мона Йуул.
«Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что ущерб, нанесенный „Северному потоку“ и „Северному потоку — 2“, является результатом целенаправленных актов диверсии», — сказала Йуул.
«Нам нужно до конца разобраться в том, что произошло и почему. Даже если на это может потребоваться определенное время. Норвегия полностью поддерживает расследование, запущенное властями Дании, Швеции и Германии», — указала она.
По ее словам, инцидент произошел на фоне энергетического кризиса в Европе и за ее пределами.
«Те, кто за это в ответе, хотели посеять страх и вызвать незащищенность на европейском континенте», — указал она.
26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о падении давления на обеих нитках «Северного потока». Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что компания в настоящее время изыскивает варианты для возобновления работоспособности системы «Северный поток», но сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно.