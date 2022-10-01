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В Украине с 1 октября увеличилась минимальная зарплата

В Украине с 1 октября увеличилась минимальная зарплата

Размер минимальной заработной платы с 1 октября вырос с 6500 гривен до 6700 гривен. Это первое и единственное повышение в текущем и следующем году. Об этом говорится в законе о госбюджете.

Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы зависят от минимальной зарплаты, передает Корреспондент.net.

Вслед за повышением минималки растут и зарплаты бюджетников. Правительство следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Кабмин по причине войны принял решение заморозить зарплаты бюджетников. В связи с этим, повышения минималки больше не будет до конца 2022 года, а также в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в следующем году Кабмин не планирует увеличивать минимальную заработную плату.
  • Сегодня, 09:21
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