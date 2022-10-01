29 сентября, на официальном заседании Европейской сети дорожной полиции (ROADPOL), которое состоялось в Мадриде (Испания), единогласно было одобрено присоединение к ней Республики Молдова.
В результате присоединения к сети Национальная полиция Республики Молдова получит доступ к более сложной базе данных и к различным программам для повышения мобильности полицейских патрулей. Также будут проводиться совместные операции с обменом специалистами и высокопроизводительной техникой в целях обеспечения транснациональной безопасности, передает noi.md
Членство в ROADPOL позволит реализовать проекты совместно с европейскими институтами общественного порядка и привести их в соответствие со стандартами оснащения подразделений полиции. Таким образом повысится качество полицейских услуг. В ходе 3-го собрания членов ROADPOL обсуждались важность и необходимость осознания опасностей, которым подвергаются водители и пешеходы, а также решающая роль правильного и эффективного соблюдения закона.
Делегация Республики Молдова представила деятельность, проводимую в сегменте дорожного движения и повышения безопасности дорожного движения на местном уровне. Сообщалось также об изменениях в законодательстве, направленных на повышение ответственности водителей.
Отметим, что ROADPOL — это европейская сеть дорожной полиции, представленная в 28 странах. Цель организации — снизить количество смертей и серьезных травм на европейских дорогах.