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Молдова стала официальным членом Европейской сети дорожной полиции

Молдова стала официальным членом Европейской сети дорожной полиции

29 сентября, на официальном заседании Европейской сети дорожной полиции (ROADPOL), которое состоялось в Мадриде (Испания), единогласно было одобрено присоединение к ней Республики Молдова.

В результате присоединения к сети Национальная полиция Республики Молдова получит доступ к более сложной базе данных и к различным программам для повышения мобильности полицейских патрулей. Также будут проводиться совместные операции с обменом специалистами и высокопроизводительной техникой в целях обеспечения транснациональной безопасности, передает noi.md

Членство в ROADPOL позволит реализовать проекты совместно с европейскими институтами общественного порядка и привести их в соответствие со стандартами оснащения подразделений полиции. Таким образом повысится качество полицейских услуг. В ходе 3-го собрания членов ROADPOL обсуждались важность и необходимость осознания опасностей, которым подвергаются водители и пешеходы, а также решающая роль правильного и эффективного соблюдения закона.

Делегация Республики Молдова представила деятельность, проводимую в сегменте дорожного движения и повышения безопасности дорожного движения на местном уровне. Сообщалось также об изменениях в законодательстве, направленных на повышение ответственности водителей.

Отметим, что ROADPOL — это европейская сеть дорожной полиции, представленная в 28 странах. Цель организации — снизить количество смертей и серьезных травм на европейских дорогах.
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