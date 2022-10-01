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В ЕС оценили возможность вступления Украины в Евросоюз через два года

В ЕС оценили возможность вступления Украины в Евросоюз через два года

Стремление Украины стать членом Союза - "оптимистичное, энергичное и решительное", считает посол ЕС Матти Маасикас.

Стремление Украины вступить в Европейский союз через два года является "оптимистичным, энергичным и решительным". Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас, оценивая перспективы вступления страны в ЕС, в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 3 октября.

Таким образом европейский дипломат отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года, сообщает korrespondent.net.

"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - отметил он

По его словам, после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.

"Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего (15 сентября, - ред.) визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть", - отметил Маасикас.
  • Сегодня, 11:07
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