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Вблизи Молдовы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера произошло сегодня, 3 октября, в уезде Вранча. Сила толчков составила 4 балла.
По данным Национального научно-исследовательского института физики Земли Румынии (INCDFP), землетрясение произошло на глубине 129 км.
Толчки зафиксированы в 18:44.
- Сегодня, 20:42
- DTV
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