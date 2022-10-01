Кику раскритиковал главу государства за сделанные заявления и потребовал объяснить, о каких уступках идет речь, сообщает point.md
"Майя, что мы должны дать украинцам в Джурджулештах? Те горькие 400 метров от берега Дуная?
Добрая часть более молодых сторонников Майи Санду не знает, но эти метры берега наша страна получила от Украины в обмен на 8 км дороги до Паланки. Может быть, об этом забыла и Майя Санду, хотя в то время она работала в правительстве.
Вместо того, чтобы уступить небольшую территорию, которая у нас осталась, Майя Санду должна настоять на том, чтобы наши украинские друзья завершили процедуры демаркации внутренней и государственной границы. Но этого не происходит, потому что в период "истории успеха", когда Майя Санду работала в правительстве - на посту министра, Молдова пошла на очередную уступку нашим украинским друзьям - там, на Днестре, на гидроузле в Новоднестровске. И наши украинские друзья прекрасно понимают, что молдаване раз в 10 лет приводят к власти каких-то негодяев - продавцов народа и страны.
Очевидно, что то, что мы видим на этом видео, не является «фейком». Это трагедия, которую переживает наша страна, сама того не осознавая", - написал Кику в соцсетях.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали 2 коротких видеоролика из пранка с Майей Санду. Полная версия должна появиться сегодня, 4 октября.
Администрация президента Молдовы отрицает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду, в беседе, которая якобы велась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Видеозапись является попыткой вовлечения президента Майи Санду в манипуляцию типа deep fake. Утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука", отметили в аппарате президента.
Экс-советник президента Эрнест Варданян, который работал в аппарате Игоря Додона, комментирует в Телеграмм пранк с Майей Санду (https://t.me/rusputnikmd/31572) и заявление администрации главы государства (https://t.me/rusputnikmd/31572), сообщает "Спутник Молдова"
"Deep fake? Монтаж видео и звука?
На кого рассчитан этот детский лепет? Может, вы еще скажете, что картинка за спиной Майи Санду тоже смонтирована?
Это кабинет президента на третьем этаже, это фон прямо за президентским креслом! Я был в этом кабинете много раз!
Просто признайтесь, что вы лохи! И пресс-служба, и служба протокола, и советники — все они ни на что не годятся.
Я совсем не адвокат Майи Санду, но такую подставу прощать нельзя! Увольте этих бездельников, Майя Григорьевна, они это заслужили".