Нобелевская неделя началась с 3 октября. Традиционно открывается она с присуждения награды в области медицины и физиологии. Лауреатом 2022 года стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.
Формулировка Нобелевского комитета звучит так: «За его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Фамилия новоиспеченного нобелевского лауреата читается по-разному: Паабо или Пеэбо. Ученый носит фамилию своей матери эстонского происхождения Карин Пяэбо, хотя он и родился 67 лет назад в Стокгольме в семье шведского биохимика Суне Бергстрёма, ставшего в 1982 году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, пишет mk.ru
Сванте Паабо называют одним из основателей такой дисциплины, как палеогенетика, занимающейся исследованием древних людей при помощи генетических методов. В этой области он начал работу в 1984 году с изучения древнеегипетских мумий из коллекций европейских музеев, а в 1985-м ученый впервые в истории извлек из мумий генетический материал. В 2006 году исследователь объявил о плане полной расшифровки генома неандертальца. В 2010 году группа Паабо, изучившая ДНК, извлеченную из фрагмента кости, найденной в Денисовой пещере на Алтае, пришла к выводу о существовании в древности ранее неизвестного вида — денисовского человека. В 2016 году группа, возглавляемая Паабо, опубликовала работу, в которой на основании сравнительного анализа геномов почти 2000 людей со всего мира сделан вывод, что было не менее трех эпизодов скрещивания между неандертальцами и различными группами человека разумного.
В прошлом году Нобелевскую награду в области медицины и физиологии получили Дэвид Джулис и Ардем Патапутян за «открытие рецепторов температуры и прикосновений». Их открытия лауреатов этого года в области физиологии и медицины объяснили, как тепло, холод и прикосновения могут инициировать сигналы в нашей нервной системе. Эти знания используются для разработки методов лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.
Традиционно в прессе и специализирующихся на науке интернет-ресурсах высказываются прогнозы, кто же станет лауреатом самой престижной премии. Нельзя исключать, что может быть отмечена деятельность ученых, которые внесли вклад в разработку вакцин против коронавируса. В прошлом году часто рассматриваемые как «предшественники» нобелевской награды Премия Ласкера и основанная Сергеем Брином, Присциллой Чан и Марком Цукербергом Премия за прорыв (Breakthrough Prize) были присуждены исследователям, чья работа имела решающее значение для разработки вакцины против COVID-19. Премия Ласкера досталась старшему вице-президенту компании BioNTech Каталин Карико и профессору исследования вакцин в Университете Пенсильвании Дрю Вайсману – за разработку метода использования синтетического РНК-мессенджера для борьбы с вирусами.
В прошлом году среди вероятных лауреатов назывался исследователь Жак Миллер, открытия которого об организации и функционировании иммунной системы человека в 1960-х годах (в частности, В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов) лежат в основе исследований вакцин.
На «Нобеля» могли бы претендовать отмеченные в прошлом году премией Breakthrough Prize ученые Шанкар Баласубраманиан, Дэвид Кленерман и Паскаль Майер – за их работу над технологиями секвенирования ДНК следующего поколения. До их прорывных открытий повторное секвенирование полного генома человека могло занимать много месяцев и стоить миллионы долларов. Сегодня это можно сделать за сутки по цене около 600 долларов, сообщал фонд Breakthrough Prize Foundation. Результаты исследований упомянутых ученых изменили многие сферы знания, включая биологию, экологию, палеоархеологию, судебную экспертизу и персонализированную медицину.
По состоянию на прошлый год только 12 женщин были удостоены Нобелевской премии в этой номинации (из них лишь Барбара Макклинток стала в 1983 году единоличной обладательницей премии (за открытие мобильных генетических элементов), не разделив ее с другими лауреатами). В последний раз лауреаткой стала ученая из Китая Ту Юю – ее наградили «за открытия, касающиеся нового метода лечения малярии» в 2015 году.
«Нобелевская премия обычно присуждается людям, которые сделали открытия двадцать, тридцать, сорок лет назад. В 80-х и 90-х годах в университетах было не так много женщин на тот момент на руководящих должностях», – поясняет такой «гендерный перекос» Дэвид Пендлбери, старший аналитик Института научной информации исследовательской компании Clarivate, который делает нобелевские прогнозы, исходя из того, насколько часто коллеги цитируют ключевые статьи тех или иных ученых.
Тот факт, что ни один из лауреатов 2021 года в области медицины и физиологии не был женщиной, для некоторых критиков стал еще одним свидетельством системной предвзятости в науке, несмотря на то, что все больше и больше женщин участвуют в научных исследованиях.
Со своей стороны, канал CNN предложил свой шорт-лист из женщин-ученых, достойных «Нобеля».
Одна из них – доктор Мэри-Клэр Кинг, ныне профессор медицины и геномных наук в Медицинской школе Вашингтонского университета, которая открыла роль мутации гена BRCA1 в развитии рака молочной железы и яичников. Ее открытие позволило провести генетическое тестирование, которое может выявить женщин с повышенным риском развития рака молочной железы, а также предпринять шаги по снижению этого риска, такие как дополнительный скрининг и профилактические операции.
Предлагается кандидатура и упомянутой выше Каталин Карико, занимающей должность старшего вице-президента немецкой компании BioNTech – за прорыв в области изучения вакцин (в частности, против COVID-19).
Еще одна достойная «Нобеля» кандидатура (по версии CNN) – доктор Мэрилин Хьюз Гастон, посвятившая большую часть своей жизни изучению серповидно-клеточной анемии, наследственного заболевания, при котором организм не может вырабатывать нормальный гемоглобин. Поражая детей, эта болезнь приводит к повреждению тканей, вызывая слабость и даже смерть. В 1986 году Гастон опубликовала результаты новаторского национального исследования, которое доказало эффективность длительного лечения пенициллином детей с серповидно-клеточной анемией для предотвращения септических инфекций, вызванных болезнью. Благодаря работе Гастона каждый ребенок при рождении подвергается скринингу на серповидно-клеточную анемию. Она также стала первой афроамериканкой, возглавившей Бюро первичной медико-санитарной помощи США.
Но советы СМИ и прогнозы специалистов, как говорится, только предполагают (вот и не стал 2022 год временем исправления «гендерной несправедливости»). Зато состоящая из 50 профессоров Нобелевская ассамблея Каролинского университета (Стокгольм) – располагает. И именно этот орган определяет лауреатов «Нобеля» по медицине и физиологии. Ежегодно Нобелевский комитет рассылает запрос на номинацию широкому научному сообществу. Члены ассамблеи Каролинского университета ищут номинаторов для выдвижения от 1 до 3 человек, сделавших открытие в физиологии или медицине (при этом самовыдвижение не допускается – иными словами, никакой ученый не может номинировать сам себя, но члены научных сообществ, деканы медицинских школ, лауреаты Нобелевской премии и другие деятели науки, получившие запрос от ассамблеи, могут выдвинуть кандидатуру).
В соответствии с правилами, установленными шведским промышленником Альфредом Нобелем в 1895 году, задача Нобелевской отборочной комиссии усложняется тем, что премией могут быть отмечены не более трех человек, тогда как следует учитывать совместный характер многих научных исследований.
За период с 1901-го до 2021 года Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждалась 112 раз – и приблизительно в трети случаев награду присуждали только одному лауреату (так было 39 раз). И приблизительно по трети пришлось на случаи, когда награждали двух (34 раза) и трех (39 раз) ученых. Всего медицинского «Нобеля» присудили за 120 лет 224 ученым.
Самым молодым лауреатом в области медицины по-прежнему остается Фредерик Бантинг, которому ко времени присуждения ему в 1932 году премии за открытие инсулина было лишь 32 года. А самым пожилым нобелевцем в этой номинации считается американский ученый Пейтон Роус, который стал лауреатом в 87-летнем возрасте, в 1966 г., за открытие онкогенных вирусов. Средний же возраст награжденных составляет 58 лет.