3 октября Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает: «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Американский предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает ria.ru
"Россия проводит частичную мобилизацию. Они перейдут к мобилизации и полномасштабной войне, если Крым окажется под угрозой. Жертвы с обеих сторон будут разрушительными", - заявил он. "У России втрое больше численность населения, чем у Украины, так что победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о людях на Украине, стремитесь к миру", - добавил Маск.
Кроме того, миллиардер начал опрос о том, имеют ли право "люди, живущие на Донбассе и в Крыму, самостоятельно решать, быть ли им частью России или Украины". Согласно предварительным итогам голосования, более половины пользователей Twitter, принявших участие в опросе, считают, что население Донбасса и Крыма имеет такое право.
Ранее Маск также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Маск перечислил четыре пункта "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
Сообщения Маска вызвали негативную реакцию бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который нецензурно обругал его в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной.
В ответ на его публикации Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится — «тот, который поддерживает Украину или Россию», пишет eadaily.com
«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — написал Маск в комментарии к публикации Зеленского.
Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова Маска касательно Украины, отметив, что он «достоин внеочередного офицерского звания», но «рано расшифровался».
Высказывания предпринимателя прокомментировал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он написал у себя в Telegram-канале: «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», пишет kommersant.
В Госдуме предложили Маску стать новым президентом США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что новым президентом США должен стать американский предприниматель Илон Маск, пишет РИА Новости
"Такие, как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими, как Маск, можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат подчеркнул, что к власти в США должны прейти политики, которые не будут исповедовать агрессию и войну. "Американский народ достоин иметь мудрого правителя", - отметил он.
По его словам, Маск занял позицию человека, который хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, которой также является и Россия.