Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, сообщает interfax.ru
Согласно им, Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря.
Тем временем телеканал NHK сообщает, что японское правительство считает, что КНДР произвела запуск по меньшей мере одной баллистической ракеты, есть вероятность, что она направляется в сторону второго по величине острова Японии - Хоккайдо и префектуры Аомори, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.
Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 Махов, передает агентство Yonhap ссылкой на южнокорейских военных.
По информации военных в Южной Корее, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров.
В кабмине Японии заявили, что ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.
Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров.
Береговая охрана Японии сообщает, что снаряд уже упал.
В ЕС считают пуск баллистической ракеты КНДР над Японией угрозой безопасности в регионе
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией и расценили его как угрозу региональной безопасности, пишет ria.ru
Японские эксперты полагают, что выпущенная КНДР баллистическая ракета преодолела максимальное за историю пусков расстояние.
"Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией. Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей", - написал Мишель в Twitter.
Глава министерства обороны страны Ясукадзу Хамада заявил, что военные на основании показателей полета выпущенной КНДР ракеты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета средней или выше дальности, и добавил, что характеристики выпущенный ракеты схожи с той, что была выпущена в 2017 году. Тогда КНДР провела испытание баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12".
В связи с ракетным испытанием при правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также был созван совет национальной безопасности. Правительство Японии направило по дипломатическим каналам в Пекине "решительный протест" КНДР в связи с ракетным пуском.
Данных об ущербе имущества и судоходству не поступало. Как отметил, в свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, силы самообороны Японии отслеживали полет северокорейской ракеты от момента ее пуска до падения и не стали предпринимать меры по ее уничтожению, так как угрозы возможного ущерба не было.
Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.