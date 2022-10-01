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Кишинев и Киев может соединить новый железнодорожный маршрут

Кишинев и Киев может соединить новый железнодорожный маршрут

К концу этого года в Молдове может быть запущен новый международный пассажирский рейс. Речь идет о прямом маршруте, который соединит Кишинев со столицей Украины Киевом.

Информацию для телеканала TVRMoldova подтвердил глава "Железной дороги Молдовы" Олег Тофилат, сообщает point.md

Предложение поступило от украинских властей, которые на предыдущих встречах со своими молдавскими коллегами запросили разрешения поставить на линию собственные вагоны.

В настоящее время ведутся обсуждения по этому вопросу, и если будет достигнут общий знаменатель, то маршрут пройдет через север Молдовы, а в Унгенах будет стыковка с поездом Яссы-Кишинев.
  • Сегодня, 11:15
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