Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, который желает снести самоуправление Вильнюса. Иллюстрация: Delfi.lt.
Самоуправление Вильнюса вынуждено — как там надеются, временно — отложить запланированный демонтаж мемориала в честь погибших советских солдат, находящийся на Антакальнисском кладбище. Это произошло из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН, сообщает Eadaily ссылаясь на Delfi.lt.
В комитет обратились активисты Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт, призвавшие спасти мемориал от уничтожения — и в инстанции ООН прислушались к их доводам. Они указали, что решение муниципалитета демонтировать памятник ущемляет права национальных меньшинств Литвы и право на уважение частной и семейной жизни.
Власти Литвы намерены оспорить точку зрения комитета. Чиновники испытывают досаду, так как уже предусмотрели на демонтаж мемориала сумму в € 48 000 — снос планировалось осуществить в течение этого месяца.
«Литва является правовым государством, она с уважением относится к международным обязательствам. Поэтому Литва обращается в Комитет ООН по правам человека, представляя свои аргументы — и просит как можно скорее упразднить временные меры защиты. Мы считаем, что в комитет обратились, манипулируя инструментами международной защиты прав человека, например, пактом о гражданских и политических правах ООН от 1966 г. и его факультативным протоколом, устанавливающим механизм подачи индивидуальных жалоб. Но на деле цели с этим документом не связаны. Мы надеемся, что комитет примет во внимание аргументы Литвы и упразднит ограничения», — заявила литовский министр юстиции Эвелина Добровольская.
В свою очередь, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что надеется на «рациональное решение» комитета, но признал, что по крайней мере до 1 ноября 2022 года демонтировать мемориал не удастся. В Минюсте заявляют, что сами могилы сносить не собираются, а хотят лишь убрать стоящие рядом с захоронением скульптуры.
«Намереваются очистить кладбище от реликта советской милитаристской идеологии, уберут часть мемориала — 6 стел, изображающих воинов оккупационной советской армии», — указало министерство.
Литва утверждает, что активисты просят защиты для памятника «безосновательно». Также активистам вменяется в вину то, что они напрямую обратились в международную инстанцию, «не использовав средства правовой защиты в Литве».
Депутаты муниципалитета Вильнюса проголосовали за демонтаж этого памятника в начале июня 2022 года, перед этим вычеркнув его из списка культурных ценностей. Планировалось, что памятник советским воинам уберут с кладбища до 1 ноября текущего года.