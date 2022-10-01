Ежегодно в Молдове первично выявляются около 5 тыс. человек с серьезными проблемами психического здоровья. В настоящее время около 80 тыс. человек имеют проблемы с психическим здоровьем и тяжелые расстройства, и которые находятся на учете у специалиста по психическому здоровью, передает ipn.md
В то же время было установлено, что в 2020 году психическое и поведенческое расстройство было основной причиной инвалидности. Власти обеспокоены этим положением дел, которое, по их словам, указывает на большие недостатки в области профилактики и оперативного вмешательства, способного помочь человеку на ранней стадии.
В ходе общественных консультаций, Комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье представила новый законопроект о психическом здоровье и благополучии.
Присутствовавшая на консультациях заведующая Кафедрой психического здоровья, медицинской психологии и психотерапии ГУМФ, представитель Молдавско-швейцарского проекта Mensana Яна Кихай заявила, что реформа служб психического здоровья началась в 2014 году.
До реформирования, психиатрическая помощь предоставлялась в трех психиатрических больницах, а амбулаторная помощь представлялась психиатрами консультативных отделений. Служба психиатрической помощи начала развиваться с появлением в каждом районе общественных центров психического здоровья.
В настоящее время существует 40 таких центров, финансируемых НКМС, а также три психиатрических больницы. Проблемы связаны с нехваткой человеческих ресурсов. Ведь в настоящее время на сто тысяч населения, приходится два психиатра, а в среднем по Европе - пять. Есть районы, где нет врача-психиатра.
Также в 2014 году начался Молдавско-швейцарский проект Mensana - „Поддержка реформы службы психического здоровья в Молдове”, проект, реализованный Институтом психического здоровья и аддикций Trimbos из Нидерландов. В настоящее время начинается третий этап проекта, который является решающим, потому что он завершающий.
За время реализации инициативы, увеличилось количество посещений центров психического здоровья, консультаций у психиатра, психолога, социального работника. В результате реализации проекта была создана и национальная сеть поставщиков общественных услуг в области психического здоровья, обеспечивающая справедливый доступ к качественным и доступным интегрированным услугам в соответствии с потребностями бенефициаров.
В Молдове изменят закон о психическом здоровье. Что предлагают депутаты
В Молдове появится новый закон о ментальном здоровье и психиатрии. Newsmaker.md рассказывает, как авторы хотят ограничить принудительную госпитализацию, а также жестокое обращение с пациентами психиатрических клиник.
Зачем нужен новый закон?
Предыдущий молдавский закон «О психическом здоровье» был утверждён в 1997 году, и с тех пор в него только вносились небольшие изменения. На общественных слушаниях в парламенте 4 октября депутаты представили полностью обновленный законопроект «О здоровье и ментальном благополучии».
Один из авторов законопроекта, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Лилиана Гросу сказала, что законопроект предусматривает предоставление услуг психического здоровья в комплексе, а также призван покончить со стереотипом, что человек, который сталкивается с психическими проблемами, представляет опасность для других людей и не может быть частью общества.
«Действующий закон уже не актуален и во многих моментах противоречив с точки зрения человеческого достоинства и прав. Кроме того, у него очень узкая сфера применения, поскольку он регламентирует только психиатрическую помощь. Также он создает пробелы в правах и свободах лиц с психическими расстройствами и подразумевает злоупотребления. В нем нет механизма, гарантирующего безопасность во время лечения, и в нем нет четких правил для оспаривания действий медицинского персонала», — пояснила она.
Вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, член Комитета ООН против пыток Анна Раку отметила, что Молдове нужен новый закон, который бы отвечал реальной ситуации в медицинской системе.
«Годами эта область игнорировалась, плохо финансировалась и обеспечивалась. Сейчас мы, как и вся Европа, убедились в том, насколько важно ментальное здоровье. От психического состояния людей, принимающих решение, иногда зависит даже безопасность страны»!!!, — сказала она.
Помимо защиты прав пациентов, в законопроекте обозначены типы бесплатной медицинской помощи: неотложная, на догоспитальном этапе, первичная, специализированная амбулаторная и стационарная медицинская помощь.
Государство через органы центрального и местного управления, другие специализированные структуры должно гарантировать полный доступ к медицинской помощи, наличие и доступность лекарственных средств.
Как изменится принудительная госпитализация
Согласно законопроекту, любое вмешательство в сфере психического здоровья должно осуществляться на основании информированного, свободно выраженного и документально оформленного согласия лица с психическими расстройствами, законного представителя или уполномоченного лица. Согласие должно быть получено до начала лечения. Документ более четко описывает правила добровольной и принудительной госпитализации в психиатрическую больницу. «За последние два или три года в молдавских судах было рассмотрено порядка 20 случаев принудительной госпитализации. Это не так много и не так уж часто, в сравнении с общим количеством госпитализаций. Мы не знаем, если эти данные отражают реальность, однако даже если бы был всего один такой случай, то закон должен содержать очень четкую процедуру», — считает Гросу.
Для этого законопроект предусматривает, что если по результатам освидетельствования установлено наличие оснований для принудительной госпитализации, психиатр информирует обследуемого, законного представителя или уполномоченное лицо о необходимости госпитализации и медикаментозного лечения.
В течение 24 часов после оценки психиатр составляет и направляет предложение о принудительной госпитализации и необходимости медикаментозного лечения в специальную комиссию. Решение о принудительной госпитализации является основанием для обращения в суд. До вынесения окончательного решения суда человек, подлежащий принудительной госпитализации, будет периодически осматриваться комиссией с интервалом не более трех дней, чтобы убедиться , что к нему не применяют никаких процедур или лекарственных средств, которые могут причинить физические или психические страдания.
«Оценкой психического состояния осуществляется напрямую только врачом психиатром в специализированном медицинском учреждении. В нашем законопроекте перечислены эти учреждения. Целью оценки психического состояния является выявление или подтверждение отсутствия психических и поведенческих расстройств. В некоторых случаях оценка служит для определения угрозы безопасности для себя и окружающих», — сказала Гросу, отметив, что в документе есть процедура по оспариванию диагноза.
По словам директора Института по правам человека (IDOM) Вану Жереги, если прийти с проверкой в одну из психиатрических больниц, то с юридической точки зрения там 99% пациентов будут находиться добровольно, однако двери будут закрыты, а это значит, что люди находятся там вопреки своей воле. «Одна из норм запрещает фотографировать в этих учреждениях. Но у меня возникает вопрос: если человек там добровольно, то почему я не могу его сфотографировать, если получил от него разрешение?», — спросил он.
Как будут контролировать применение ограничения движения
В законопроекте пересмотрены меры по ограничению свободы передвижения интернированных лиц. Согласно документу, они могут применяться, но с соблюдением принципов законности, необходимости, соразмерности и ответственности. Пациенты могут быть ограничены в свободе передвижения для предотвращения физического вреда себе и окружающим. Допускаются при этом лишь меры по сдерживанию человека и его изоляция. Меры не могут быть частью программы лечения и не могут быть назначены в качестве решения проблемы или как форма угрозы для принуждения к хорошему поведению.
«То, что происходит в психиатрических больницах, не всегда учитывает человеческое достоинство, а также физическую и психическую целостность человека. Это происходит не только в нашей стране. Поэтому мы решили оставить только физические и механические способы ограничения передвижения, исключив химический способ», — сказала Гросу.
Для борьбы со злоупотреблениями законопроект предусматривает процедуру государственного мониторинга, а также возможность гражданского общества участвовать в проверке работы специализированных учреждений. Для защиты людей от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания члены Совета по предупреждению пыток и сотрудники офиса Народного адвоката смогут проводить внезапные проверки.
Это первые слушания по данному законопроекту. До сих пор он не был опубликован, и еще будет дорабатываться.
Так же в представленном на консультациях отчете говорилось, что в Молдове психические проблемы ежегодно выявляются у 5 тыс. человек, а 9% всех инвалидностей в стране связаны с ментальными проблемами.
В отчете также говорится, что за три прошедших года количество обращений к психиатрам увеличилось с 165,9 тыс. в 2019 году до 243,8 тыс. в 2021 году, к психологам — с 18,9 тыс. до 37,4 тыс., а также к групповой терапии — с 84 до 1,6 тыс.