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В Тирасполе планируют построить два новых микрорайона

В Тирасполе планируют построить два новых микрорайона

За прошедшие годы в результате окончания строительства недостроенных домов в Тирасполе дополнительно введено в строй более 600 квартир. Однако, как отметил глава госадминистрации города Олег Довгопол, вопрос строительства нового жилья по-прежнему стоит достаточно остро. На сегодняшний день в городе 237 семей живут в домах 1917 года постройки, сообщает novostipmr.com

Сейчас к строительству планируются два новых микрорайона. Один – в районе выезда в сторону Одессы, рассчитан на 9 тысяч жителей. В нем будут и девятиэтажки, и дома в 5-6 этажей, и таунхаусы. А также детский сад, школа, гаражный кооператив более чем на 500 автомобилей, а также парковая зона.

На территории бывшего завода имени Ткаченко планируется строительство микрорайона из пяти- или шестиэтажных домов. Меньшее количество этажей связано с характером грунта, на котором планируется строительство микрорайона.

«Все упирается в банальное финансирование. Как только город Тирасполь сможет себе это позволить – мы обязательно это сделаем», - сказал Олег Довгопол.

По словам главы госадминистрации, источники финансирования могут быть различными – в том числе государственные кредиты и ипотечное кредитование.

«То, что жилье Тирасполю нужно, – это однозначно так. Если вчера оно было просто нужно, то сегодня это кричащий вопрос», - резюмировал Олег Довгопол.

На ближайшее время за счет бюджетного финансирования планируется завершить строительство недостроенного трехэтажного здания рядом со школой № 11, что позволит получить 16-18 новых квартир. Они будут предоставлены учителям. Олег Довгопол особо подчеркнул, что часть квартир, возведенных в ходе нового строительства, обязательно будет направляться городом в распоряжение Управление народного образования.

  • Сегодня, 18:57
  • DTV
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