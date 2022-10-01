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Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
фото: памятник Beatles на набережной Ливерпуля

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет Ливерпуле с 9 по 13 мая, сообщили организаторы."Ливерпуль: "мировая столица поп-музыки" примет 67-й конкурс песни "Евровидение"", - говорится в заявлении на сайте конкурса. Финал конкурса пройдет 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, сообщает interfax.ru

Как отмечается в сообщении, Ливерпуль был выбран в результате "тщательного отбора". Кроме того, на сайте представлен официальный логотип 67-го песенного конкурса "Евровидение " (...), - уточнили в сообщении.

Конкурс будет организован Британской радиовещательной корпорацией BBC совместно с EBU по согласованию с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Ранее организаторы сообщили, что из-за ситуации на Украине принято решение не проводить там конкурс. Решение о переносе было принято "по соображениям безопасности". После было принято решение, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании.

При этом Украина автоматически выйдет в гранд-финал конкурса вместе с "большой пятеркой" (страны, внесшие наибольший вклад в создание конкурса), которые, согласно регламенту, всегда попадают в финал без участия в полуфиналах.

Победителем "Евровидения"-2022 в Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man, в финале он набрал 466 баллов. Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации на Украине.

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

  • Сегодня, 10:49
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