Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире на душу населения. По меньшей мере, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным агентством общественного здоровья. На первый взгляд, вкусный напиток, может привести к тяжелым хроническим заболеваниям. В стране каждая четвертая смерть связана с употреблением алкоголя. Алкоголизм может стать причиной многих заболеваний и преждевременной смерти.
По данным НАОЗ, Молдова по-прежнему находится на достаточно высоком уровне потребления алкоголя, но последние годы все же удалось опуститься в этом топе. Так, если в 2016-му один молдаванин потреблял в среднем 19,5 литров чистого алкоголя в год, то спустя три года, количество сократилось до почти 13 литров на душу населения. Об этом свидетельствуют данные Глобальной обсерватории здравоохранения, опубликованные ВОЗом, сообщает tv8.md.
Эксперты говорят, что есть несколько индивидуальных и социальных факторов, которые заставляют людей употреблять спиртные напитки. Это низкий уровень экономического развития, либеральные социальные нормы, повсеместно доступный алкоголь и пропаганда неэффективной политики по сокращению его потребления. При этом, по мнению специалистов, чем больше у человека уязвимых мест, тем выше вероятность развития у него алкогольной зависимости.
Впрочем, у граждан есть свои объяснения на этот счёт. Большинство потребителей алкогольных напитков оправдываются тем, что в нашей стране развито виноградарство и у каждого хозяина в погребе есть своя бочка вина.
Тем временем, в Молдове, каждая четвертая смерть связана с употреблением алкоголя. Более 26% людей, которые умирают, имеют алкогольное заболевание. По мнению медиков, крепкие напитки обуславливают возникновение более 200 заболеваний.
Речь идёт о нервно-психических расстройствах, сердечно-сосудистых заболеваниях, циррозе печени и некоторых видах рака. Кроме того, вождение в нетрезвом виде может привести к серьёзным ДТП и травмам. Во всем мире, ежегодно около 3 миллионов смертей связаны с употреблением алкоголя, что составляет более пяти процентов всех зарегистрированных смертей.
Ежегодно 2 октября в Молдове отмечается Национальный день без алкоголя. В целях сокращения потребления алкогольных напитков Минздрав разработал ряд мер, но не все они были реализованы. Среди них – регулирование сбыта, в некоторых случаях, ограничение доступного количества алкогольных напитков. В то же время спрос на алкоголь может быть снижен за счет механизмов налогообложения и ценообразования. Еще одна мера, предложенная Минздравом РМ, заключается в закупке большего количества винограда у населения и предоставлении доступного лечения людям с алкогольными расстройствами. tv8.md