За два дня оптовая цена электроэнергии в Польше выросла вдвое. После остановки импорта из Украины из-за предупреждающих ударов России страна закупает больше в Швеции и Германии.
Оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий день на польской энергобирже TGE выросла в течение двух дней со 100 евро за МВт-ч до 200 евро за МВт-ч. Такая стоимость электроэнергии в Польше фиксировалась в конце сентября, пишет eadaily
Очевидно, одной из причин стала остановка поставок украинской электроэнергии с Добротворской ТЭС во Львовской области. Киев прекратил экспорт из-за предупреждающих ударов России, которые вывели из строя часть генерирующих мощностей страны.
«Ракетные обстрелы, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на приостановку с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — сообщает министерство энергетики Украины. Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что экспорт украинской электроэнергии помогал странам ЕС замещать российский газ и поддерживать стабильность европейской энергосистемы.
Поставки из Украины в Польшу были небольшими. Их мощность чуть больше 200 МВт составляет 1% от мощности потребления в стране. Другое дело, что Польша начала наращивать импорт в Швеции и Германии. Так, например, из Германии часовая мощность запланированных коммерческих поставок не должна превышать, по данным ENTSO-E, 639 Мвт, однако, как показывает оператор PSE, превышает 1,3 ГВт.
Судя по текущим данным, импорт электроэнергии в Польшу не превышает 10% потребления. В то же время импортная электроэнергия дорожает. Сегодня ее оптовая стоимость в Германии, по данным ENTSO-E, достигла 282 евро за МВт-ч, тогда как два дня назад составляла 162 евро. Эксперт рассказал о последствиях прекращения экспорта электроэнергии с Украины в ЕС
Прекращение Украиной экспорта электроэнергии в страны ЕС может привести к разбалансировке европейского рынка электроэнергии.
О такой перспективе рассказал агентству NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он отметил, что цена за электроэнергию в таком случае станет «астрономической». По его мнению, такое положение дел может привести даже к тому, что некоторые страны могут покинуть Европейский союз.
«Экспорт электроэнергии, особенно за счет АЭС, — это важнейшая часть торгового баланса Украины. Также прекращение экспорта энергии в ЕС может стать причиной разбалансировки европейского рынка электроэнергии. Европейцы в этой ситуации, конечно, перебросят мощности и как-нибудь стабилизируют провал в своих сетях. Но цена, притом что сейчас она большая, станет просто астрономической. В то же время увеличится инфляция, что, несомненно, сильно ударит по и так слабеющему евро. И именно поэтому стоит ожидать, что уже в обозримом будущем мы станем свидетелями появления стран, желающих выйти из зоны ЕС. А за один доллар будут давать два евро», — сказал Разуваев. Напомним, что 10 октября на всей территории Украины были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры, в стране начались перебои с электроэнергией.
В тот же день Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии. В Министерстве энергетики страны сообщили, что такое решение принято для стабилизации внутренней электрической системы.