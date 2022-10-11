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НАТО проведет учения, чтобы убедиться в «надежности ядерного сдерживания»

НАТО проведет учения, чтобы убедиться в «надежности ядерного сдерживания»

НАТО намерена провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12–13 октября в Брюсселе, пишет Взгляд

По словам Столтенберга, эти учения были запланированы еще до начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО рассказал, что эти стандартные учения позволят убедиться в безопасности, эффективности и надежности ядерного сдерживания альянса, передает ТАСС. Столтенберг отметил, что было бы неверным посылом отменить учения.

Ранее гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.

Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», – цитирует Взгляд слова Дегтяря.

Он уточнил, что уже на этапе эскизного проектирования, а затем и при разработке рабочей конструкторской документации создатели ракеты увидели, что большинство основополагающих технических решений, которые были приняты при разработке морских ракет, можно масштабировать и применить в «Сармате», масса и габариты которого в пять раз превышают массу и габариты его морских прототипов.

«Это позволило нам, во-первых, обеспечить его уникальными летно-техническими характеристиками и, во-вторых, сократить сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты», – рассказал генконструктор.

Дегтярь также сравнил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» с ее предшественницей и назвал «Сатаной» в квадрате».

«После завершения испытаний и принятия на вооружение «Сармат» заменит ракетный комплекс «Воевода», который в классификации НАТО неслучайно носит название «Сатана» и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали «Сармат» «Сатаной-2» – я бы назвал его «Сатана» в квадрате», – сказал Дегтярь.

Он назвал «Сармат» своевременной заменой «Сатаны», которая существенно повысит боевой потенциал Вооруженных сил России и надежно обеспечит безопасность страны от внешних угроз.

По словам генконструктора, в сложных геополитических условиях «Сармат» будет надежным щитом РФ, главным фактором ядерного сдерживания, гарантией сохранения мира и поводом для возобновления реальных переговоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Вся история «партнерских отношений» с нашими вероятными противниками во всех сферах: политической, экономической и военной – неизменно показывает, что настоящие переговоры, дающие реальный практический результат, начинаются только тогда, когда достигнут паритет в обсуждаемом вопросе или Россия имеет преимущество», – отметил Дегтярь.

Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно.
  • Сегодня, 19:43
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