Страны G7 заявили, что поддерживают "мирное урегулирование конфликта Украины с Россией", несмотря на то, что киевский режим ранее отказался от переговоров, говорится в распространенном 11 октября заявлении стран "семерки", сообщает РИА Новости
При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с Москвой, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России.
В заявлении "семерки" добавляется, что, по мнению G7, завершение боевых действий должно базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей для Киева по самообороне, а также гарантировании послевоенного восстановления страны. Для реализации последнего пункта G7 считает целесообразным изучить способы помощи Украине за счет российских активов.
Лидеры G7 подчеркнули, что именно к заключению такого "справедливого мира" готов Зеленский, и западные союзники поддерживают его требования.
В G7 также одобрили "действия Киева по защите от России". Лидеры заявили о намерении продолжать помощь Украине по военному и дипломатическому направлению, а также в подготовке к предстоящей зиме.
При этом "Большая семерка" пригрозила дальнейшим санкционным давлением на Москву.
"Мы уже оказали и продолжим оказывать дальнейшее экономическое давление на Россию, в том числе (введением санкций. — Прим. ред.) в отношении частных лиц и предприятий как внутри России, так и за ее пределами", — говорится в заявлении.
Кроме того, G7 заявила о необходимости «привлечь Россию к ответственности за преступления», а власти Белоруссии перестать содействовать Москве в проведении спецоперации. Как говорится в заявлении, страны G7 намерены «устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами». Россию «Большая семерка» предупредила о серьезных последствиях применения атомного, химического и биологического оружия на Украине, пишет KP.RU
Затрагивая тему атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», лидеры G7 осудили любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствовали расследования диверсий на трубопроводах. Также «Большая семерка» поддержала действия Международного агентства по атомной энергетике по обеспечению безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции. G7 пообещала привлекать Россию к ответственности за любой инцидент, который возникнет на ЗАЭС в результате ее действий.
Напомним, страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины. Также не было сформулировано новых предложений по поставкам оружия Киеву. Об этом во вторник, 11 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект заявления.