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Цены на пшеницу достигли максимума

Цены на пшеницу достигли максимума

По данным The Wall Street Journal Market Data, фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 6,6%, до $9,38 за бушель, по результатам торгов в понедельник, 10 октября. Это рекордное значение с 23 июня, пишет kommersant.ru

Среди главных причин роста — эскалация на Украине и опасения по поводу поставок зерна из черноморского региона. Рост напряженности ставит под угрозу возможность продления соглашения по вывозу зерна с Украины. При этом в ООН продолжают верить в перспективы расширения «зерновой сделки».

«Зерновая сделка» была подписана в Стамбуле 22 июля при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре.

27 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал действующее соглашение по вывозу зерна и заявил, что на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только 4 ушли в беднейшие страны по программе ООН.

Ситуацию с мировыми поставками зерна осложняют наводнения в Австралии и Индии, а также засуха в Европе и США. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, природные катаклизмы могут привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельскохозяйственном году.
  • Сегодня, 20:18
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