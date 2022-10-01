Среди главных причин роста — эскалация на Украине и опасения по поводу поставок зерна из черноморского региона. Рост напряженности ставит под угрозу возможность продления соглашения по вывозу зерна с Украины. При этом в ООН продолжают верить в перспективы расширения «зерновой сделки».
«Зерновая сделка» была подписана в Стамбуле 22 июля при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре.
27 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал действующее соглашение по вывозу зерна и заявил, что на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только 4 ушли в беднейшие страны по программе ООН.
Ситуацию с мировыми поставками зерна осложняют наводнения в Австралии и Индии, а также засуха в Европе и США. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, природные катаклизмы могут привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельскохозяйственном году.