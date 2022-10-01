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ДТП со скорой в Тирасполе

ДТП со скорой в Тирасполе

Авария произошла на перекрёстке улиц Луначарского и Карла Либкнехта во вторник, 11 октября, примерно в 16:40.

Автомобиль скорой помощи двигался по Карла Либкнехта. Со слов 47-летнего водителя, он включил спецсигналы ещё, когда выехал с базы. Это подтверждает видео с видеорегистратора скорой. Бригада спешила на срочный вызов к человеку, который находился без сознания., сообщает пресс-служба МВД ПМР

В тот момент, когда неотложка проезжала перекрёсток, для неё горел красный сигнал светофора.

В это же время по улице Луначарского на зелёный двигалась Волга. За рулём находился 19-летний водитель. С его слов, спецсигналов скорой он не слышал.

Произошло столкновение. Скорую по инерции отбросило на Фольксваген, который стоял на встречке. После неотложка зацепила Тойоту.

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, врачи и спасатели. Сотрудники АСП обесточили скорую и оказали помощь в эвакуации автомобиля.

Женщин-медработников – фельдшера и врача – доставили в РКБ. У врача диагностировали черепно-мозговую травму. От госпитализации она отказалась. Фельдшер не пострадала.

Никто из находившихся в Волге, Тойоте и Фольксвагене не пострадал.

По факту ДТП сотрудники ОГАИ УВД г. Тирасполь проводят разбирательство, изучают видео с видеорегистраторов и камер Безопасного города, опрашивают очевидцев.

К пациенту была направлена другая бригада. Мужчине медики оказали неотложную помощь. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

Милиционеры в очередной раз призывают водителей специальных машин помнить о главном требовании: проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора с включёнными спецсигналами, снизьте скорость, приостановитесь и убедитесь в том, что вас пропускают другие участники дорожного движения, и только потом продолжайте путь.

ДТП со скорой в Тирасполе

ДТП со скорой в Тирасполе

ДТП со скорой в Тирасполе

ДТП со скорой в Тирасполе
  • Вчера, 22:23
  • DTV
  • Просмотров: 28
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