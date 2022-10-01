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Сентябрьский индекс цен

Сентябрьский индекс цен

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам девяти месяцев 2022 года превысила одиннадцать процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на семнадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже на девять процентов, а тарифы на услуги прибавили четыре процента, сообщает newspmr.com

Индексы потребительских цен за январь-сентябрь 2022 года:
- на продовольственные товары – 116,96%;
- на непродовольственные товары – 108,98%;
- тарифы на услуги – 104,36%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 111,10%.

Сентябрьская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца около процента.

За прошедший месяц подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Тарифы на услуги фактически не изменились.

Общее снижение цен на непродовольственные товары в сентябре 2022 года составило около четверти процента. Подорожали: велосипеды; бумажно-беловые товары; школьно-письменные принадлежности и канцтовары; мебель; моющие средства; парфюмерно-косметические товары и трикотажные изделия. Подешевели: топливо (бензин) и вычислительная техника.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на два процента. Подорожали: плодоовощная продукция, включая картофель; сахар; мясопродукты; сыр; майонезная продукция; рыбопродукты; алкогольные и безалкогольные напитки. Подешевели: яйца; масло растительное; мороженое; кондитерские и макаронные изделия.

В среднем тарифы на услуги в сентябре остались на прежнем уровне. Подорожали: услуги образования. Снизились цены на услуги банков.

Индексы потребительских цен за сентябрь 2022 года:
- на продовольственные товары – 101,72%;
- на непродовольственные товары – 100,26%;
- тарифы на услуги – 99,99%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,80%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:00
  • DTV
  • Просмотров: 2
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