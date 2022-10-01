Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам девяти месяцев 2022 года превысила одиннадцать процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на семнадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже на девять процентов, а тарифы на услуги прибавили четыре процента, сообщает newspmr.com
Индексы потребительских цен за январь-сентябрь 2022 года: - на продовольственные товары – 116,96%; - на непродовольственные товары – 108,98%; - тарифы на услуги – 104,36%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 111,10%.
Сентябрьская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца около процента.
За прошедший месяц подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Тарифы на услуги фактически не изменились.
Общее снижение цен на непродовольственные товары в сентябре 2022 года составило около четверти процента. Подорожали: велосипеды; бумажно-беловые товары; школьно-письменные принадлежности и канцтовары; мебель; моющие средства; парфюмерно-косметические товары и трикотажные изделия. Подешевели: топливо (бензин) и вычислительная техника.
Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на два процента. Подорожали: плодоовощная продукция, включая картофель; сахар; мясопродукты; сыр; майонезная продукция; рыбопродукты; алкогольные и безалкогольные напитки. Подешевели: яйца; масло растительное; мороженое; кондитерские и макаронные изделия.
В среднем тарифы на услуги в сентябре остались на прежнем уровне. Подорожали: услуги образования. Снизились цены на услуги банков.
Индексы потребительских цен за сентябрь 2022 года: - на продовольственные товары – 101,72%; - на непродовольственные товары – 100,26%; - тарифы на услуги – 99,99%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,80%.