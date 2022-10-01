В Приднестровье решено создать военную инспекцию. Новый орган в структуре Вооруженных сил будет обеспечивать защиту жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и поддерживать в войсках законность и правопорядок. Законодательные инициативы Президента ПМР парламентарии приняли 12 октября во втором окончательном чтении. Аналогичные нормы действуют в российском законодательстве, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«Министерство обороны будет руководить военной инспекцией. В нее войдут военные комендатуры, автодорожные инспекции, гауптвахты и органы дознания. Все депутаты поддержали эту инициативу. Мы уверены, что теперь командиры не будут заниматься несвойственными им обязанностями в части дознания военнослужащих. Это перейдет в обязанности военной инспекции», – прокомментировала вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.
Сотрудники военной инспекции будут наделяться полномочиями по проведению дознания, разбирательств по грубым дисциплинарным проступкам, отметила официальный представитель Министерства обороны по рассматриваемым законопроектам Оксана Коваль.
«На сегодняшний день данные полномочия возложены на командиров и основная цель законопроекта – снять нагрузку с командиров и освободить их от несвойственных им задач, чтобы основные усилия они направляли на боевую подготовку, повседневную деятельность. И должностные лица военной инспекции будут на более профессиональном уровне проводить разбирательства», – пояснила Оксана Коваль.
В рамках создания военной инспекции по предложению депутатов Комитета по законодательству принят законопроект, расширяющий полномочия военного прокурора, который теперь сможет надзирать за соблюдением законности военными инспекциями.
Изменения приняты в ряд законов, в частности, в законы «О Вооруженных силах», «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О безопасности дорожного движения», «О милиции», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству», «О Прокуратуре ПМР», в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях ПМР.