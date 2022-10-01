Верховный Совет в окончательном чтении внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым установлен единый порядок и периодичность проведения обучения, проверки знаний охраны труда и получения допуска на право выполнения работ в области охраны труда.
С учетом принятых поправок, в пункт 1 статьи 222 Трудового кодекса ПМР внесены изменения. Таким образом, руководители организаций и специалисты обязаны проходить обучение по охране труда, а также проверку знаний требований охраны труда 1 раз в пять лет, а работники – 1 раз в три года. Руководители организаций, которые не занимаются производством и на которых не выполняются работы повышенной опасности, обучаются охране труда в форме самоподготовки. Работникам таких организаций инструктаж по охране труда проводится 1 раз в год. Депутатская инициатива позволила также упростить механизм обучения охране труда в случае перехода на другое место работы, сообщает пресс-служба ВС ПМР «Если специалист обучался полгода назад или месяц назад, и он переходит на такую же должность, но на другую работу, то нет необходимости проходить обучение. Это не было прописано и на практике возникали вопросы с точки зрения работодателей, служб крупных предприятий по охране труда о том, что это создавало лишний бюрократический механизм», - пояснил суть законопроекта председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
В ходе работы над законопроектом ко второму чтению были предложены поправки, которые касаются защиты прав работников пенсионного возраста. Ранее в Трудовой кодекс были внесены изменения, согласно которым работодатель вправе заключать срочные трудовые договоры (не менее чем на 1 год) с работниками, которые достигли пенсионного возраста и им назначена пенсия (55 лет - женщины и 60 лет - мужчины). При переходе с бессрочного на срочный трудовой договор, работник увольняется и заново принимается на работу.
«Но есть нормы Трудового кодекса, в которых регламентировано, что в таких случаях обязательство работодателя выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. При трудоустройстве вновь право на отпуск возникает только через 6 месяцев. А на практике есть люди, которые или не использовали свой отпуск или есть дополнительные отпуска, и они желают сохранить за собой право взять отпуск независимо от того, когда оно возникнет после вступления нового договора в силу. Приняты решения, внесены изменения исходя из практики, что в случае если гражданин хочет сохранить свой отпуск, свое право – он пишет заявление», - рассказал глава профильного Комитета Сергей Чебан.
Таким образом, в ряд статей Трудового кодекса ПМР внесены изменения, которые гласят: работник пенсионного возраста (55 и 60 лет) с назначенной пенсией при переходе с бессрочного на срочный трудовой договор пишет заявление, на основании которого компенсация за неиспользованный отпуск ему не выплачивается, но сохраняется право на неиспользованные до увольнения дни ежегодного оплачиваемого отпуска. После вступления изменений в Трудовой кодекс, в любой момент после перехода на срочный трудовой договор, сотрудник пенсионного возраста может взять отпуск, который ему положен по закону.