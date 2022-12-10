Днем в среду, 12 октября, на рынке в Чадыр-Лунге прозвучало несколько выстрелов. Действие произошло около 14:00 и было направлено на проверку способности правоохранителей к реакции, пишет Point.md
Пресс-секретарь инспектората полиции Кристина Круду сообщила, что это были учения по проверке способности государственных учреждений реагировать на такие инциденты, передает tv8.md
Человек, открывший огонь, также участвовал в учениях. При этом пресс-секретарь уточнила, что подобные учения регулярно проходят и в других регионах страны.
Стрельба в муниципии Чадыр-Лунга была инсценировкой чрезвычайного происшествия, уточнили в Главном управлении полиции Гагаузии. Учебная тревога поступила из Генерального инспектората полиции. Соответственно, никто из органов правопорядка в автономии не был предупрежден заранее. Все они были подняты по тревоге, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.