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Полиция проводит учения со стрельбой на рынке в Чадыр-Лунге

Полиция проводит учения со стрельбой на рынке в Чадыр-Лунге

Днем в среду, 12 октября, на рынке в Чадыр-Лунге прозвучало несколько выстрелов. Действие произошло около 14:00 и было направлено ​​на проверку способности правоохранителей к реакции, пишет Point.md

Пресс-секретарь инспектората полиции Кристина Круду сообщила, что это были учения по проверке способности государственных учреждений реагировать на такие инциденты, передает tv8.md

Человек, открывший огонь, также участвовал в учениях. При этом пресс-секретарь уточнила, что подобные учения регулярно проходят и в других регионах страны.

Стрельба в муниципии Чадыр-Лунга была инсценировкой чрезвычайного происшествия, уточнили в Главном управлении полиции Гагаузии. Учебная тревога поступила из Генерального инспектората полиции. Соответственно, никто из органов правопорядка в автономии не был предупрежден заранее. Все они были подняты по тревоге, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

На месте работали все экстренные службы города.

Скриншоты комментариев к публикации на Point.md :

Полиция проводит учения со стрельбой на рынке в Чадыр-Лунге

Полиция проводит учения со стрельбой на рынке в Чадыр-Лунге

Полиция проводит учения со стрельбой на рынке в Чадыр-Лунге
  • Сегодня, 16:47
  • DTV
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