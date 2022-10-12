Во время Российской энергетической недели президент России предложил создать в Турции крупнейший в Европе газовый хаб, пишет eadaily.com. В 2014 году такой вариант прорабатывали, но именно европейцы отговорили Москву, предложив построить второй балтийский газопровод, замечают эксперты.
«По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 млрд куб. м газа. Не такой уж большой объем, но приличный. Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу [маршруты] через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал Путин.
Такой шаг, по мнению президента, был бы экономически целесообразен, а безопасность подобного маршрута, «судя по последним событиям, конечно, значительно выше».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заметил, что такой вариант может быть более быстрым и безопасным, чем восстановление «Северный потоков».
«Если давать временную оценку [восстановлению «Северных потоков"], то это не один год. Это достаточно долгая история! Гораздо быстрее восстановления подорванных на севере ниток можно создать на Черном море. «Турецкий поток» проходит только через территориальные воды России и Турции, и глубина там не как на Балтике. «Турецкий поток» уже показал себя как надежный маршрут поставок газа в Турцию и на европейский рынок. По видимому, то, что утерянные на Балтике мощности могут быть перенесены на Черное море, это актуальная и своевременная постановка вопроса», — сказал предправления «Газпрома».
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, который находится на Российской энергетической неделе, подтвердил, что такой вариант технически возможен, но его еще надо обсуждать.
«Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно», — сказал Фатих Донмез, передает РИА Новости.
«Это не новая идея, — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Её уже обсуждали в 2014 году, когда Болгария под нажимом старших товарищей сорвала реализацию проекта „Южный поток“. Тогда мы сразу же договорились с Турцией о перенаправлении всех четырёх планировавшихся ниток к ее побережью с дальнейшим созданием газораспределительного хаба на границе Турции и ЕС». Этой перспективе очень испугались в Западной Европе, отмечает эксперт, после чего предложили вместо большого проекта в направлении Турции построить ещё один газопровод через Балтийское море, чтобы не стать чрезмерно зависимыми от турецкого транзита.
Сейчас проблема Турции состоит в недостаточном объеме газа, который поступает на ее территорию и невозможность поставлять оттуда продукцию широкому кругу потребителей.
«Таким образом, хаб в Турции может вполне иметь место, но сделать его общепринятым бенчмарком пока не получится, что, впрочем, не отменяет возможности достройки до него дополнительных магистральных трубопроводов, а также заводов по сжижению и регазификации СПГ», — добавляет независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
По созданию газового хаба в Турции много технических вопросов, подтверждает независимый эксперт по энергетике Александр Собко.
«Северное направление, конечно, более удобное, чем южное. Во-первых, в Северо-Западной Европе находятся основные центры потребления. Разве что в Италию проще будет поставлять. Во-вторых, нет потенциальной конкуренции в будущем с газом из других источников. Например, из Восточного Средиземноморья и дополнительных объемов из Азербайджана», — эксперт отмечает, что непонятна ситуация с подводящим коридором по территории России, так как в «Газпроме» заявляли о демонтаже лишних труб для «Южного потока». Кроме того, большие объемы газа при нынешней инфраструктуре на юге ЕС возможно будет доставить, очевидно, только до Австрии.
«Сложная история, в любом случае, особенно сейчас, когда у ЕС есть планы по отказу от газа вообще и российского особенно», — говорит Александр Собко.
В условиях геополитического конфликта Россия рассматривает все возможные опции перенаправления объемов газа: в Китай по «Силе Сибири — 2», в другие страны Азии через Иран и Европу через Турцию. Максим Худалов замечает, что сейчас выбирать не приходится и создание турецкого хаба усилит взаимную зависимость.
Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач полагает, что идею хаба на Черном море необходимо усовершенствовать: «На мой взгляд, более продуктивной была бы опция с развитием переработки газа на нашем побережье и подключением к проекту президента Эрдогана по строительству нового канала, соединяющего Черное и Средиземное море, для стабильного вывоза продукции более высокой переработки на мировые рынки».