Dnestr.TV

 
0

Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется в ноябре

Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется в ноябре

В ноябре Молдове потребуется почти втрое больше газа, чем в октябре, поэтому необходимо не только производить оплату в срок, но и согласовать позиции в том, что касается погашения долгов, об этом председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в эфире одного из молдавских телеканалов.

По словам Вадима Чебана, снижение объемов поставляемого в октябре «Газпромом» энергоносителя в Молдову для текущего месяца «не критично», однако уже в ноябре голубого топлива понадобится гораздо больше, с учетом холодного сезона, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«В октябре мы потребляли (правый берег) 54 миллиона кубометров газа, в ноябре потребим 140 миллионов. И сейчас наша цель — получить необходимые объемы на ноябрь. Решение здесь — своевременное погашение текущих платежей и поиск решения для отсрочки или заключение соглашения об урегулировании долга», — отметил глава АО «Молдовагаз».

Что касается соглашений, то, по словам Чебана, «предложения есть», они представлены акционерам. «Думаю, в ближайшее время по этим вопросам состоятся обсуждения», — уточнил он.

На вопрос ведущей, есть ли уверенность в том, что «Газпром» предоставит Молдове необходимый объем газа, Чебан ответил, что уверенности такой нет.

«Я не уверен. Нужно приложить усилия, чтобы получить [этот необходимый объем]. Это будет зависеть от нашей способности убедить “Газпром”, — отметил он.

Что касается снижения тарифов, то, по мнению главы АО «Молдовагаз», такой сценарий в ближайшее время крайне маловероятен.

«Сейчас я не могу сказать, когда [снизятся тарифы], но до следующего лета минимум я не вижу, как это было бы возможно без очень существенных изменений на рынке», — заявил Вадим Чебан.

Он также отметил, что молдавский газовый контракт с «Газпромом» «дает нам цену, лучшую в Европе».

Власти Молдовы в октябре прошлого года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Правительство страны только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Вице-премьер Андрей Спыну при этом сообщил «Газпрому», что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки. С августа «Молдовагаз» отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
  • Сегодня, 08:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна