В ноябре Молдове потребуется почти втрое больше газа, чем в октябре, поэтому необходимо не только производить оплату в срок, но и согласовать позиции в том, что касается погашения долгов, об этом председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в эфире одного из молдавских телеканалов.
По словам Вадима Чебана, снижение объемов поставляемого в октябре «Газпромом» энергоносителя в Молдову для текущего месяца «не критично», однако уже в ноябре голубого топлива понадобится гораздо больше, с учетом холодного сезона, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«В октябре мы потребляли (правый берег) 54 миллиона кубометров газа, в ноябре потребим 140 миллионов. И сейчас наша цель — получить необходимые объемы на ноябрь. Решение здесь — своевременное погашение текущих платежей и поиск решения для отсрочки или заключение соглашения об урегулировании долга», — отметил глава АО «Молдовагаз».
Что касается соглашений, то, по словам Чебана, «предложения есть», они представлены акционерам. «Думаю, в ближайшее время по этим вопросам состоятся обсуждения», — уточнил он.
На вопрос ведущей, есть ли уверенность в том, что «Газпром» предоставит Молдове необходимый объем газа, Чебан ответил, что уверенности такой нет.
«Я не уверен. Нужно приложить усилия, чтобы получить [этот необходимый объем]. Это будет зависеть от нашей способности убедить “Газпром”, — отметил он.
Что касается снижения тарифов, то, по мнению главы АО «Молдовагаз», такой сценарий в ближайшее время крайне маловероятен.
«Сейчас я не могу сказать, когда [снизятся тарифы], но до следующего лета минимум я не вижу, как это было бы возможно без очень существенных изменений на рынке», — заявил Вадим Чебан.
Он также отметил, что молдавский газовый контракт с «Газпромом» «дает нам цену, лучшую в Европе».
Власти Молдовы в октябре прошлого года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Правительство страны только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Вице-премьер Андрей Спыну при этом сообщил «Газпрому», что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки. С августа «Молдовагаз» отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.