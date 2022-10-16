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В Латвии снесли ещё один памятник советским солдатам — теперь в Лиепае

В Латвии снесли ещё один памятник советским солдатам — теперь в Лиепае

Журналист Алексей Стефанов сообщает в своём телеграм-канале, что латвийские власти посредством бульдозеров снесли еще один памятник советским солдатам, теперь в Лиепае.

«Это известный лиепайский мемориал в Зеленой роще, который был открыт ещё в июне 1966 года. Так отмечали 25-летие героической обороны города. Место для памятника было выбрано не случайно — эта земля обильно полита кровью. В июне 1941 года здесь находился основной участок обороны Лиепаи, и именно здесь шли жесточайшие бои», — отмечает Стефанов.

По словам журналиста, его удивляет, что о сносе памятника сообщают не «активисты, которые еще несколько месяцев назад держали собственную оборону по охране этих памятников» и не представители оппозиционных «русских» партий, а местные власти. Соответствующий отчет опубликовало местное коммунальное управление и сопроводило его фотографией, передает eadaily.com.

В Латвии снесли ещё один памятник советским солдатам — теперь в Лиепае

В Латвии снесли ещё один памятник советским солдатам — теперь в Лиепае

Впрочем, на место, где находился уничтоженный памятник, пришли неравнодушные лиепайчане и зажгли там свечи. Инициаторами акции выступили Евгений и Елена Осиповы, местные представители партии «Русский союз Латвии» (РСЛ).

В Латвии снесли ещё один памятник советским солдатам — теперь в Лиепае

«Как рассказал мне Женя, почтить память красноармейцев собралось около 30 человек. Узнав об акции, на место съехалось порядка семь экипажей полиции. Помешать зажечь свечи пыталось до 20 полицейских. Из забавного — полицейские отказывались говорить с активистами по-русски, а активисты — по-латышски. Причем, среди активистов были и латыши, которые также отказывались вспоминать родной язык. А ещё полицейским пришлось неоднократно слушать легендарную „Катюшу“, которую запретили крутить рижские муниципальные полицейские», — извещает Стефанов.

Тем временем краевед Александр Ржавин рассказал, что стало с памятником красноармейцам, которые в ночь с 12 на 13 октября 1944 года начали форсирование Киш-озера и освобождение Риги с северо-востока. «Рижские власти уничтожили не только сам памятник, но и всё, что было вокруг. Сломали и сложили в мешки скамейки и тротуарную плитку. Лишь бы уничтожить само упоминание об этом событии. Но тем не менее люди принесли на место памятника цветы и поминальные свечи. 13 октября отмечалось 78 лет освобождению Риги от нацистских оккупантов», — отмечает Стефанов.






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