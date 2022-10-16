Один из самых больших еврейских праздников – Суккот - отметили сегодня в Бендерах. Он приходится на время окончания сбора урожая, а его название в переводе означает «Праздник шалашей». По обычаю в Суккот евреи совершают трапезы в шалашах в память о странствиях по Синайской пустыне.
«Суккот – это праздник, который напоминает и о скитаниях, и о том, что наш комфорт, наше благополучие – это не данность, а то, о чем мы должны просить и за что благодарить Всевышнего», - отметила, выступая на празднике, директор еврейской общины Республики Молдова Алена Гроссу, сообщает novostipmr.com.
Было время, когда евреи были самой многочисленной группой населения Бендер и оставили в истории города значимый след. Об этом напомнил глава еврейской общины города Марк Финкельзон, поздравляя собравшихся в цитадели. Он поблагодарил государственную администрацию города и все коллективы и организации, которые принимали участие в организации праздника. С ним собравшихся в цитадели поздравили заместитель главы Бендер по социальным вопросам Оксана Котеля, директор отдела алии и абсорбции израильского Фонда Дружбы Беньямин Хадад, раввин Мендель из Хабад Любавич.
«У нас получился действительно замечательный праздник! Его цель – показать традиции, культуру, музыкальные номера, все то, через что еврейская жизнь проявляет всю доброту и всю радость, - сказал в своем выступлении Марк Финкельзон. - Спасибо всем! Мы пригласили всех для того, чтобы все могли, невзирая на национальность или религию поделиться радостью и хорошим настроением. Спасибо всем, мы очень любим вас и мы рады, что вы с нами».
В раскинувшихся под стенами цитадели шатрах всех желающих угощали выпечкой и блюдами традиционной еврейской кухни, на выставке были представлены изделия народных ремесел, для детей были организованы всевозможные игры, а на сцене, не смолкая, звучала музыка. Выступали не только творческие коллективы из Бендер и Тирасполя, но и гости из Кишинева, в том числе заслуженный артист Молдовы Константин Москович и группа Mahagon.
Завершился праздничный день киносеансом, на котором демонстрировался фильм «Биндюжник и король». novostipmr.com