Большинство членов парламента понимают, что авторитет премьер-министра в настоящее время фатально поврежден, отметил один из депутатов Криспин Блант
Первые три депутата Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии публично призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подать в отставку на фоне турбулентности на финансовых рынках и снижения рейтинга тори после презентации программы налоговых реформ правительства.
"Большинство членов парламента понимают, что авторитет премьер-министра Трасс в настоящее время фатально поврежден. Она должна уйти сейчас, поскольку она не может ни завоевать, ни удержать доверие коллег, а тем более общественности и безжалостных СМИ", - говорится в заявлении парламентария Криспина Бланта, размещенном в воскресенье на его сайте, передает ТАСС.
Его поддержал депутат Эндрю Бриджен, который в интервью газете The Telegraph заявил, что "дальше так продолжаться не может". В свою очередь законодатель Джейми Уоллис опубликовал в Twitter свое письмо к Трасс. "Последние недели я наблюдал за тем, как правительство подрывало британскую экономическую надежность и непоправимо раскалывало нашу партию. Хватит. Я обратился к премьер-министру с просьбой уйти с занимаемого поста в связи с тем, что она более не обладает доверием со стороны страны", - сказано в нем.
В субботу газета The Guardian сообщила, что депутаты Консервативной партии намерены собраться 17 октября, чтобы обсудить политическое будущее Трасс. Отмечалось, что все больше членов фракции тори говорят о необходимости сменить лидера - во второй раз с июля, когда окружение премьер-министра Бориса Джонсона принудило его к отставке. При этом технически Трасс, которая стала главой правительства только 6 сентября, по действующим правилам Консервативной партии застрахована от вотума недоверия в течение года, однако, как показала история с Джонсоном, в случае массового негодования однопартийцев нынешние нормы могут быть легко изменены.
Падение рейтинга Анонсированный в конце сентября план правительства по масштабному снижению налогов вызвал недовольство со стороны общественности, обвинившей власти в проведении экономической политики в интересах наиболее состоятельных жителей королевства, а также спровоцировал хаос на рынке акций и облигаций, из-за чего курс фунта в какой-то момент упал до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом. После этого британские власти были вынуждены отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%, однако это не остановило падение рейтингов Консервативной партии.
В итоге Трасс пришлось во второй раз корректировать свою программу и свернуть инициативу о понижении корпоративного налога с 25% до 19%, а также отправить в отставку главу Минфина Квази Квартенга в попытке сохранить свое кресло. Газета Daily Mail указала, что уже на текущей неделе ряд депутатов-тори могут прямо поставить вопрос о необходимости проведения партийного голосования по вотуму доверия премьер-министру. По информации ряда СМИ, число парламентариев, требующих отставки Трасс, в действительности может доходить уже до 100.
В то же время депутаты опасаются, что отставка Трасс обернется гарантированным поражением тори на парламентских выборах, которые должны состояться до конца 2024 года, но могут быть проведены и досрочно. На последнем варианте активно настаивают оппозиционные политики из Лейбористской партии и партии "Либеральные демократы". Они полагают, что Трасс, занявшая кресло на Даунинг-стрит после ухода Джонсона в результате партийного голосования, в котором участвовали менее 150 тыс. членов Консервативной партии, не может представлять интересы всей Великобритании. tass.ru