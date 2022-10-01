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Минимум для жизни на сентябрь 2022 года

Минимум для жизни на сентябрь 2022 года

Министерство по социальной защите и труду опубликовало информацию о величине прожиточного минимума в Приднестровье за сентябрь текущего года.

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья от 13 октября 2022 года № 85 установлен прожиточный минимум (в руб.) за сентябрь 2022 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –1946 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –2025 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1860 руб.;

б) пенсионеры –1529 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1878 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1647 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –2045 руб.;

В среднем на душу населения –1806 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,2 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,8 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.
  • Сегодня, 09:58
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