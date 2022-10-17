Апелляционный суд Бухареста во второй раз отклонил иск «героя» революции 1989 года трансильванского венгра Ласло Тёкеша, в котором последний просил отменить президентский указ о лишении его государственной награды Румынии. Адвокат Ласло Тёкеша сообщил СМИ, что на этот раз румынский суд признал, что он не компетентен рассматривать президентский указ об отмене ордена «За заслуги», пишет eadaily.com.
Адвокат считает это решение странным, поскольку дело уже рассматривалось, и решение было вынесено судом общей юрисдикции, но это решение не было принято Верховным судом, который отправил дело обратно в первую инстанцию с просьбой о повторном рассмотрении его судом общей юрисдикции.
«Это также означает, что решение Верховного суда не было выполнено», — заявил адвокат Тёкеша. Он также добавил, что если Верховный суд будет последователен, то он снова отправит дело обратно в первую инстанцию. По словам адвоката, румынская судебная система играет на то, чтобы затянуть дело Тёкеша. Судьи ожидают, что срок полномочий президента Клауса Йоханниса истечет до вынесения судебного вердикта, который, безусловно, будет неблагоприятным для главы государства.
По словам адвоката, очевидно, что указ президента Йоханниса о лишении Тёкеша награды незаконен, поскольку закон, регулирующий присуждение наград, допускает отмену награждения только в двух случаях, и ни один из этих случаев не применим к Тёкешу. Орден «За заслуги» аннулируется, если его получатель приговорен к тюремному заключению окончательным приговором суда или если награжденный совершает действия, которые делают его недостойными награждения. Однако орден «За заслуги» Ласло Тёкеша был отозван не из-за его действий, а из-за выражения мнения, а свобода мнения гарантируется Конституцией.
За свою роль в провоцировании революции 1989 года, которая привела к падению диктатуры Чаушеску, Ласло Тёкеш получил рыцарский орден «За заслуги» от главы государства Траяна Бэсеску в двадцатую годовщину революции. Однако эта награда была отозвана президентом Клаусом Йоханнисом в марте 2016 года. Отмена награждения Тёкеша была инициирована премьер-министром Виктором Понтой в 2013 году, после того как Ласло Тёкеш в своей презентации предложил, что Венгрия должна взять на себя роль «государства-защитника» для Трансильвании, как это сделала Австрия в случае с Южным Тиролем. Венгры добиваются придания статуса венгерской автономии для части румынской Трансильвании. eadaily.com