Dnestr.TV

 
0

WSJ раскрыла выводы немецких следователей об авариях на "Северных потоках"

WSJ раскрыла выводы немецких следователей об авариях на "Северных потоках"

Немецкие следователи пришли к выводу, что инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" стали следствием саботажа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные официальные лица, близкие к следствию.

В публикации отмечается, что следствие не смогло установить причастных к подрыву трубопроводов, однако склоняется к тому, что за ними якобы может стоять Россия, пишет mk.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсия была организована "англосаксами". По его словам, тем самым они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Повреждение газопроводов в Балтийском море произошло в конце сентября 2022 года. В результате инцидента пострадали три из четырех веток "Северных потоков".

Германия, Швеция и Дания решили провести совместное расследование по факту ЧП. Однако, по данным телеканала ARD, впоследствии страны приняли решение проводить расследования по отдельности.
mk.ru
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Правительство Украины поделило области на четыре типа

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Правительство Украины поделило области на четыре типа
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна