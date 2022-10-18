Немецкие следователи пришли к выводу, что инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" стали следствием саботажа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные официальные лица, близкие к следствию.
В публикации отмечается, что следствие не смогло установить причастных к подрыву трубопроводов, однако склоняется к тому, что за ними якобы может стоять Россия, пишет mk.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсия была организована "англосаксами". По его словам, тем самым они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Повреждение газопроводов в Балтийском море произошло в конце сентября 2022 года. В результате инцидента пострадали три из четырех веток "Северных потоков".
Германия, Швеция и Дания решили провести совместное расследование по факту ЧП. Однако, по данным телеканала ARD, впоследствии страны приняли решение проводить расследования по отдельности. mk.ru