Александр Розенберг стал участником тестового запуска уникального синхронного электрического двигателя номинальной мощностью 5000 кВт. Вес электрической машины – 41 тонна. На НП ЗАО «Электромаш» такой мощный движок собрали впервые.
Сегодня в одном из цехов проходят финишные испытания, весь комплекс которых будет длиться порядка 72 часов. Премьеру продемонстрировали один из начальных этапов тестирования электромашины и ее рабочие параметры, сообщает пресс-служба Правительства.
«Чем уникален этот двигатель для нас? Его мощность практически в 2,5 раза превышает проектную мощность завода, то есть ту самую мощность, на которую изначально ориентировалось наше предприятие», — рассказал директор специального конструкторского бюро Электромаша Максим Медушевский.
Как напомнил гендиректор завода Владимир Трандасир, развитие проходило поступательно. Пять лет назад предприятие начало выпуск двигателей 2500 кВт. Далее мощность повышалась поэтапно, исходя из возможностей оборудования, которое модернизировали или приобретали. Отдельно отметили и совершенствование конструкторской системы.
На разработку и изготовление двигателя потребовалось порядка 11 месяцев. Механизм будет использоваться на крупном металлургическом предприятии. Предназначен он для привода генераторов постоянного тока.
На данном этапе Электромаш смело предлагает заказчикам аналогичные двигатели и даже модели большей мощности. В ближайшее время амбициозные инженеры планируют создать двигатель мощностью 10 тыс. кВт, масса которого составит порядка 70 тонн. Речь о перспективе 1-2 лет.
«Это совершенно новый рынок, несвойственный для нас ранее. Соответственно выход на этот рынок позволит увеличить портфель заказов, доходы предприятия», — отметил Максим Медушевский.
В свою очередь Премьер подчеркнул, что выпускаемое Электромашем оборудование соответствует нынешним требованиям рынка, а также пользуется большим спросом.
«Очень хорошо, что у нас сегодня есть молодые специалисты, которые работали над проектированием этого двигателя. Прекрасно, что мы частично запустили те цеха, которые должны были быть запущены еще в советское время. Мы и дальше будем все это расширять, улучшать и производство налаживать, наверстывать и расширять номенклатуру выпускаемой продукции», — позитивно оценил Александр Розенберг успехи команды Электромаша под руководством Владимира Трандасира.
Продолжился рабочий визит на предприятие посещением производственных цехов. Гендиректор завода показал производственные циклы: от литья деталей до сборки готовых двигателей различных мощностей. Александр Розенберг ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции, необходимой народнохозяйственному комплексу Приднестровья.
В ходе общения Глава Правительства и руководитель предприятия обсудили и совместную работу над восстановлением мелиоративного комплекса республики. Премьер заметил, чем мощнее у нас будут выпускаться электродвигатели, тем больше возможностей будет для системы орошения.
«Сегодня находятся два проекта в работе на заводе: это модернизация старых двигателей, которые есть на системе мелиорации под новые и изготовление качественно новых машин, облегченных, для специальной работы в системе мелиорации на пантоне, который установлен в селе Выхватинцы Рыбницкго района. Сложный проект, который требовал специфических машин как массой, так и своими характеристиками», — рассказал в интервью журналистам Владимир Трандасир.
«В следующем году мелиорация Рыбницкого района будет обеспечена надежной подачей воды благодаря этому совместному проекту, который выполняет завод Электромаш с ГУП «Республиканские оросительные системы», — добавил он.
Подводя итоги проделанной работы, гендиректор предприятия отметил, что создание нового двигателя – это шаг совершенно на другой уровень возможностей, и это меняет представление о заводе-изготовителе. Производителей настолько мощных электродвигателей не так много, поэтому новая ниша для Электромаша станет достаточно комфортной. Стоит отметить и качество выпускаемой продукции, а также потенциал молодой команды инженеров. Владимир Трандасир уверен, что предприятие будет востребовано на новом рынке.