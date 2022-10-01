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В Молдове сезон ОРЗ начался в этом году на две недели раньше обычного

В Молдове сезон ОРЗ начался в этом году на две недели раньше обычного

Сезон острых респираторных заболеваний В Молдове начался в этом году на две недели раньше обычного, то есть в конце октября, говорят врачи. По их словам, это происходит из-за резкого перепада температур и послабления профилактических мер, ведь защитные маски никто больше не носит. Эксперты напоминают о том, что в разгар пандемии число случаев ОРЗ было минимальным. Теперь же, по их прогнозам, цифры будут такими же, как до ковида, передает publika.md.

"За последние три дня случаев больше, в связи с низкими температурами, которые регистрируются особенно по утрам. Все больше людей обращаются к семейным врачам, чаще всего с острыми респираторными вирусными заболеваниями."

Врачи говорят, что в середине ноября ожидают вспышку заболеваемости ОРЗ на фоне ослабления противоэпидемических мер.

"В прошлом году был сложный период, период пандемии, больше всего было случаев COVID-19, а случаев острых вирусных заболеваний было намного меньше. Но теперь есть разница в клинической картине. Чаще всего регистрируется усиление болей в шее, головная боль более выражена, чем в предыдущие годы, появляется лихорадка температура 38-39, боли в суставах также усилились по сравнению с предыдущими годами. "

При этом врачи заметили, что пациенты, привитые от ковида, легче переносят ОРЗ.

"У пациентов, привитых от COVID-19, безусловно, иммунитет выше, чем у непривитых. Те, кто привит, простым малиновым чаем легко избавляются от вируса в течение трех-четырех дней."

Наиболее подвержены риску заболеть ОРВИ пожилые люди и маленькие дети. "Большинство детей, переболевших ковидом, легко переносят сезонные респираторные инфекции, но есть и такие, у которых возникают осложнения. Это бактериальные инфекции, которые вызывают отит, пневмонию. Их не так много, но они есть."

При ОРЗ как взрослым, так и у детям, специалисты рекомендует много пить, употреблять продукты богатые витаминами и не заниматься не самолечением.
publika.md
  • Сегодня, 09:40
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