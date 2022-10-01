Молдавский металлургический завод (ММЗ) представил на конкурс «Приднестровское качество» новый вид катанки – диаметром 13 миллиметров из стали марки C82D2, микролегированной хромом. Как сообщает novostipmr , предприятие участвует в номинации «Непродовольственные товары», представляя продукцию производственно-технического назначения, а именно металл и изделия из него.
По словам директора по обеспечению производства и промышленной безопасности ОАО «ММЗ» Владимира Вишневского, запуску нового продукта в производство предшествовала долгая и кропотливая подготовка.
«В 2021 году Молдавский металлургический завод освоил производство катанки диаметром 13 мм. В течение 2020 года мы прорабатывали технологические нюансы внедрения этой продукции. Она используется для производства арматурных прядей, для которых требуется меньше металла за счёт того, что её тело не монолитное, но при этом не уступает по качеству. Все прочностные и механические свойства сохранены. Арматурные пряди применяются при сооружении сложных строительных конструкций: виадуков, мостов, в монолитном и сборно-монолитном каркасном домостроении, в длинномерных предварительно напряженных конструкциях и в других областях строительства ответственных металлоконструкций. Это уникальный продукт, который будет востребован в ближайшей перспективе, поскольку экономия материала на рынке металлов сейчас особенно актуальна»., – рассказал главный технолог ММЗ Игорь Репин.
Новинка ММЗ подтверждает потенциал завода, его возможности по созданию высокотехнологичной продукции, востребованной на мировых рынках.
Комиссия «Приднестровского качества», которую возглавляет президент ТПП ПМР Василий Кожан, посетила электросталеплавильный и сортопрокатный цеха предприятия, проинспектировала работу заводской лаборатории и дала высокую оценку деятельности ММЗ.
«Металлургический завод является неоднократным участником и лауреатом конкурса "Приднестровское качество", демонстрирует лидерство в своей деятельности», – отметила член комиссии от Торгово-промышленной палаты Ольга Добровольская.
Её слова подтверждают и сертификаты международного образца, которые позволяют предприятию десятилетиями выдерживать конкуренцию на зарубежном рынке.