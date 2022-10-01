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Именная стипендия министра здравоохранения

Именная стипендия министра здравоохранения

С нового года в республике вводится Именная стипендия министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, которая будет назначаться студентам второго-шестого курсов, обучающимся на дневной (очной) форме обучения в государственных организациях образования по образовательным программам высшего профессионального образования по специальностям, направлениям подготовки в области здравоохранения и медицинских наук, сообщает newspmr

Согласно Положению о порядке присуждения именных стипендий:

- ежегодно устанавливаются не более двух именных стипендий;
- кандидаты на получение именной стипендии выдвигаются педагогическими (учеными) советами организаций высшего профессионального образования.

Критерии отбора кандидатов:

- наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 80% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» и академической задолженности за весь период обучения;

- наличие достижений в учебной, научно-исследовательской и других областях деятельности в течение 2 лет, предшествующих назначению именной стипендии, подтвержденных соответствующими документами.

Решение о назначении стипендии принимается комиссией, в состав которой входит руководство и представители Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Для определения результатов успеваемости учитываются: оценки, полученные в результате сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ, учебной и производственной практики; оценки за семестр; итоговые оценки текущей успеваемости; показатели научно-исследовательской деятельности.

Выплата именной стипендии министра здравоохранения ПМР назначается сроком на один учебный год и устанавливается с 1 сентября по 30 июня текущего учебного года, производится ежемесячно за счет средств республиканского бюджета в размере 55 РУ МЗП и является дополнением к академической стипендии.

Выплата стипендии прекращается в случае отчисления студента, временного прекращения обучения, снижения успеваемости, нарушения правил внутреннего распорядка или общественного порядка.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 13:37
  • DTV
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