Власти Молдовы намерены приобрести системы ПВО. Об этом заявил на пресс-конференции 18 октября спикер парламента Молдовы Игорь Гросу. По его словам, то, что Россия не признает нарушение воздушного пространства Молдовы, еще раз говорит в пользу необходимости укреплять обороноспособность страны, пишет newsmaker.md
«Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт [нарушение воздушного пространства РМ]. Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки», — сказал Гросу.
На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросу ответил, что оценкой расходов должны заниматься представители минобороны.
«Я не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого», — заключил он.
Напомним, министр обороны Анатолий Носатый рассказал, что Москва до сих пор не признала, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. «Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами из МВД, и бесед, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла более оборонительную позицию и требует от нас больше деталей, вместо того, чтобы признать случившееся. Мы не получили подтверждения того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено», — сказал Носатый.
Тем временем десятки людей собрались сегодня, 18 октября, на «протесте молчания» у здания посольства США в Кишиневе. Протестующие выступили против недавнего силового вмешательства полиции в акции оппозиции.
Участники протестной акции заклеили себе рот скотчем, выражая таким образом свое отношение к действиям властей, силой разогнавших в воскресенье палаточный "Городок перемен" в центре столицы, сообщает sputniknews.ru
В течение 10 минут протестующие стояли молча, в руках они держали фотографии, на которых можно было увидеть кадры разгона силовиками палаточного городка. Организаторы акции выставили картонную фигуру Майи Санду в человеческий рост в образе сказочной героини Малефисенты с плакатом "Я здесь закон!" в руках.
"Не всегда нужны слова, чтобы услышать голос народа", - заявили участники акции. Также звучали заявления, что демократия в Молдове отстуствует и Майя Санду превращает Молдову в диктаторское государство.
Собравшиеся держали плакаты с надписями на английском языке, в которых говорится, что молчание посольства США «превращает президента Молдавии Майю Санду в монстра». Собравшиеся говорят, этой акцией они продемонстрировали, что ожидают осуждения действий молдавских властей со стороны американской дипмиссии.
Акция прошла мирно, без столкновений с правоохранительными органами.
Напомним,в воскресенье, 16 октября накануне проведения протестов в центре Кишинева глава МВД Молдовы предупредила протестующих о возможности жесткой реакции полиции в случае нарушения общественного порядка. Она сослалась на решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая в четверг ввела ограничения на проведение массовых акций в стране.
После завершения воскресного митинга, в котором, по данным организаторов, приняли участие не менее 40 тысяч человек, а по информации полиции - 6500, спецназ приступил к силовому разгону палаточного "Городка перемен". 16 октября, в центре Кишинева сотрудниками полиции и спецбригады Fulger были демонтированы около 300 палаток «Городка перемен», установленных активистами партии «Шор» перед зданием парламента и президентурой. Очевидцы говорят, что палатки были снесены вместе с личными вещами протестующих, которые были напуганы вставшими в оцепление карабинерами в бронежилетах, касках и с дубинками.
Партия «Шор» подала жалобу в Генеральную прокуратуру по поводу действий полиции, которая, по словам представителей политформирования, препятствовала проведению воскресного протеста и уничтожила палаточный городок в центре столицы. Действия властей осудили и правозащитники, подчеркнув, что применение силы по отношению к простым людям — преступно, а право граждан на протест, выражение своей позиции в рамках акций прямого действия, — незыблемо, пишет eadaily.com
Их поддержали и коллеги по парламенту из фракции Партии социалистов. В ПСРМ считают, что Социалисты обратились с жалобами в дипломатические миссии, международные организации и Совет Европы.
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила полицейских, которые отличились накануне при разгоне митингующих в центре Кишинева активистов партии «Шор» и быстро очистили бульвар Штефана чел Маре от палаточного городка. В свою очередь премьер-министр республики Наталья Гаврилица обвинила организаторов протеста в попытке дестабилизации ситуации в стране.
Разгон властями РМ мирного митинга недовольных социальным положением граждан и разгром палаточного городка протестующих против повышения цен назвали неправомерным и вопиющим не только местные правозащитники, но и европейские СМИ. Западные обозреватели отметили, пример Кишинева наглядно показывает — аналогичные европейские протесты могут вылиться в массовые беспорядки, пишет eadaily.com