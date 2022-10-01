Госпредприятие Moldelectrica выступило с рекомендациями для населения по экономии электроэнергии с 18:00 до 23:00.
После того, как руководство страны обратилось к гражданам с призывами к экономии энергоресурсов, госпредприятие Moldelectrica также решило опубликовать несколько рекомендаций, передает noi.md
“Внимание, в связи с прекращением экспорта электроэнергии из Украины и повышением цен на электричество на всем европейском континенте, ГП Moldelectrica призывает экономить электроэнергию, особенно в период с 18:00 до 23:00“, – говорится в сообщении.
Министр также напомнил, как можно сэкономить электроэнергию с помощью нескольких простых действий:
- Мы отключаем зарядные устройства и бытовые приборы, когда ими не пользуемся - таким образом мы можем сократить ежемесячное потребление до 10%. Например, стиральная машина, принтер, кондиционер, утюг, пылесос, микроволновая печь, электрическая плита или телевизор, подключенные к сети, потребляют энергию, даже когда они не используются.
- Мы выключаем свет, когда выходим из комнаты. Особенно с 18:00 до 23:00, когда потребление самое большое.
- Заменяем классические лампочки на светодиодные, которые потребляют до 5 раз меньше.
- Мы всегда выключаем компьютеры, когда ими не пользуемся. Они являются одними из крупнейших потребителей энергии в офисных зданиях, цитирует point.md министра Андрея Спыну