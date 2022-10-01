Dnestr.TV

 
0

Moldelectrica рекомендует реже открывать холодильник

Moldelectrica рекомендует реже открывать холодильник

Госпредприятие Moldelectrica выступило с рекомендациями для населения по экономии электроэнергии с 18:00 до 23:00.

После того, как руководство страны обратилось к гражданам с призывами к экономии энергоресурсов, госпредприятие Moldelectrica также решило опубликовать несколько рекомендаций, передает noi.md

“Внимание, в связи с прекращением экспорта электроэнергии из Украины и повышением цен на электричество на всем европейском континенте, ГП Moldelectrica призывает экономить электроэнергию, особенно в период с 18:00 до 23:00“, – говорится в сообщении.

Moldelectrica рекомендует реже открывать холодильник

Рекомендации Moldelectrica собрал point.md:

1. Грейте воду на огне, а не при помощи электричества;

2. Кипятите столько воды, сколько вам нужно;

3. Готовьте пищу на огне, а не в электрических духовках;

4. Реже открывайте холодильник.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну призвал граждан заряжать мобильные телефоны ночью, а не вечером.

Министр также напомнил, как можно сэкономить электроэнергию с помощью нескольких простых действий:

- Мы отключаем зарядные устройства и бытовые приборы, когда ими не пользуемся - таким образом мы можем сократить ежемесячное потребление до 10%. Например, стиральная машина, принтер, кондиционер, утюг, пылесос, микроволновая печь, электрическая плита или телевизор, подключенные к сети, потребляют энергию, даже когда они не используются.

- Мы выключаем свет, когда выходим из комнаты. Особенно с 18:00 до 23:00, когда потребление самое большое.

- Заменяем классические лампочки на светодиодные, которые потребляют до 5 раз меньше.

- Мы всегда выключаем компьютеры, когда ими не пользуемся. Они являются одними из крупнейших потребителей энергии в офисных зданиях, цитирует point.md министра Андрея Спыну
  • Сегодня, 16:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Правительство Украины поделило области на четыре типа

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Правительство Украины поделило области на четыре типа
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна