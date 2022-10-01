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Американские вирусологи создали коронавирус с летальностью 80%

Американские вирусологи создали коронавирус с летальностью 80%

Американские ученые создали вариант коронавируса, который оказался на 80% смертельным для летучих мышей. Инфекция была сделана из уханьского штамма и «омикрона», пишет mir24 ссылаясь на Daily Mail.

Вирусологи из Бостона и Флориды выделили шиповидный белок «омикрона» и соединили его с первым штаммом COVID-19, который был выявлен в Ухане в начале пандемии.

В ходе эксперимента получившимся образцом заразили летучих мышей в лаборатории. Из них 80% умерли от болезни. А от штамма «омикрон» ни одно подопытное животное не погибло. Исследователи предполагают, что их искусственно созданный вирус, скорее всего, будет не таким смертельным для людей, как для мышей.

Также ученые изучили влияние штаммов коронавируса на клетки легких человека, выращенные искусственным образом. Выяснилось, что гибридный вид инфекции создает в пять раз больше вирусных частиц по сравнению с «чистым» «омикроном».

Напомним, ранее вирусолог оценил возможность заражения двумя штаммами COVID-19. А шведские ученые обнаружили новых переносчиков коронавируса в дикой природе.
  • Сегодня, 17:03
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