Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию с рекомендацией странам ЕС позволить Румынии и Болгарии вступить в Шенгенскую зону. Об этом 18 октября пишет Agerpres, сообщает newsmaker.md
Согласно принятой резолюции, до конца 2022 года Совет ЕС должен будет принять все необходимые меры для включения Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Это должно обеспечить отмену пограничного контроля на всех европейских границах обоих государств в первой половине 2023 года.
Также евродепутаты отметили, что Шенгенская зона является «одним из величайших достижений Европейского Союза», раскритиковав тот факт, что Болгария и Румыния до сих пор не в ней, хотя обе страны уже давно выполнили необходимые условия.
«Сохранение внутреннего пограничного контроля является дискриминационным и негативно влияет на жизнь мобильных работников и граждан. Препятствование импорту, экспорту и свободному перемещению товаров в портах также наносит ущерб единому рынку ЕС», — отметили евродепутаты.
Отметим, что вступление страны в Шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно совершать поездки в другие страны Шенгена. Кроме этого, государства получат безвизовый режим ЕС с США и Канадой.