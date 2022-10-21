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Более 8 млн тонн продовольствия вывезено из украинских портов

Более 8 млн тонн продовольствия вывезено из украинских портов

Украинские порты в четверг покинули три сухогруза с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра.

«По состоянию на 20 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 8 087 665 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 738 судов — 375 на прибытие в украинские порты и 363 — на выход из них», — говорится в сообщении СКЦ.
Отмечается, что в четверг порты Украины покинули три судна с 141 500 тонн зерна и другой продукции АПК, передает eadaily.com.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного.

eadaily.com
  • Сегодня, 08:58
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