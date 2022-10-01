Народный депутат Украины от фракции "Голос" и замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин подтвердил подлинность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и еще нескольких человек.
В интервью главному редактору и ведущей YouTube-канала Є питання Елене Трибушной Юрчишин рассказал, что представитель Офиса президента Алексей Днепров официально подтвердил ему в письме, что Зеленский «забрал гражданство у Рабиновича, Корбана, [нардепа от Слуги народа Игоря] Васильковского и других», передает nv.ua.
"…Это не первый указ, который лишает украинских граждан гражданства Украины при наличии двойного гражданства. Процедуры как таковой в принципе не существует, но есть четкое положение законодательства, что если у человека есть второе гражданство, [он] добровольно отказался от украинского и не может быть гражданином Украины… О Коломойском я [в запросе] не спрашивал, меня интересовала немного другая история… Это персональная информация, [указ] и должен был быть секретным", — сказал нардеп.
По словам Юрчишина, он хотел узнать, как Рабинович и Васильковский могут формально оставаться народными депутатами, если их лишили гражданства Украины. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал ему, что Офис президента «ничего не присылал» и он обратился за истребованием указа. В регламентном комитете парламента заявили, что у них нет информации, лишал ли президент каких-то нардепов гражданства.
Юрчишин уточнил, что Рабинович, который с начала вторжения России не ходит на работу, не получает зарплату. В то же время Васильковский, по словам нардепа, мог брать больничные, чтобы оправдать свое отсутствие, и «есть все шансы, что мы оплачиваем [его зарплату]». Юрчишин добавил, что видел коллегу Васильковского в парламенте после 24 февраля «возможно, один раз», пишет издание.
Народный депутат также утверждает, что лишение Коломойского гражданства не позволяет экстрадировать его в другую страну. Также, по словам Юрчишина, человек без гражданства не может подпадать под ответственность по закону об олигархах.
Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями».
21 июля народный депутат Украины Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Документ был датирован 18 июля.
22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана заявил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».