Украина введет специальный документ, чтобы облегчить возвращение в страну тем своим гражданам, что были вывезены в Россию, но хотят вернуться. По словам Шмыгаля, этот документ смогут получать в Украине, в миграционной службе, родственники вывезенных, а оформляться он будет за пять рабочих дней.
Украинское правительство вводит специальные удостоверения для возвращающихся из России граждан, которые утратили украинские документы. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство запускает документ - удостоверение личности для возвращения на Украину", - написал он в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.
По его словам, такой документ смогут получить в Государственной миграционной службе Украины члены семей, находящихся в России граждан. Оформление удостоверения будет бесплатным, срок оформления - пять рабочих дней.