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Украина введет специальные документы для возвращающихся из России

Украина введет специальные документы для возвращающихся из России

Украина введет специальный документ, чтобы облегчить возвращение в страну тем своим гражданам, что были вывезены в Россию, но хотят вернуться. По словам Шмыгаля, этот документ смогут получать в Украине, в миграционной службе, родственники вывезенных, а оформляться он будет за пять рабочих дней.

Украинское правительство вводит специальные удостоверения для возвращающихся из России граждан, которые утратили украинские документы. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство запускает документ - удостоверение личности для возвращения на Украину", - написал он в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

По его словам, такой документ смогут получить в Государственной миграционной службе Украины члены семей, находящихся в России граждан. Оформление удостоверения будет бесплатным, срок оформления - пять рабочих дней.
  • Сегодня, 10:14
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