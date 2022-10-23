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Украина потеряла 90% ветровой и 50% солнечной энергетики

Украина потеряла 90% ветровой и 50% солнечной энергетики

До начала СВО Киев развивал объекты «зеленого сектора» энергетики и их доля в общем балансе республики достигала 10-11%.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он пояснил, что большинство объектов находилось на юге страны, поэтому республика потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной, передает mk.ru.

«Мы имели стратегию, которая предусматривала, что в 2030 году доля "зеленой" энергетики в Украине составит минимум 25%», - заявил высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что после победы над Россией Киев может ее пересмотреть и увеличить процент.

Ранее стало известно, что после ударов ВС России по объектам инфраструктуры на Украине почти 1,3 миллиона человек лишились электроэнергии.
mk.ru
  • Вчера, 19:14
  • DTV
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