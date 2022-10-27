В октябре Греция приостановила импорт российского природного газа, а Болгария прекратила перекупать его у других трейдеров. Вместо этого эти страны перешли к закупкам сжиженного топлива (СПГ) от «Газпрома», сообщает издание EA Daily со ссылкой на статистические данные платформы операторов газотранспортной системы Евросоюза ENTSOG, сообщает gazeta.ru
«В начале октября в Греции разгрузился танкер «Великий Новгород». Он доставил первый груз с нового комплекса СПГ «Портовая» в Балтийском море. Тот принадлежит «Газпрому». Газовоз мог доставить на терминал «Ревитуса» до 100 млн кубометров», — говорится в материале.
По данным ICIS, покупателем тогда выступила греческая компания Mytilineos S.A. В свою очередь, Болгария во втором месяце осени импортировала российский СПГ с помощью реверсных поставок из Греции, а также по Трансадриатическому газопроводу и интерконнектору IGB.
«Реверсные поставки газа из Греции в Болгарию через измерительный пункт «Сидирокастрон/Кулата», по которому идет российский газ, составляют в октябре 2,4 млн кубометров в сутки Через Трансадриатический газопровод и интерконнектор IGB «Булгаргаз» получает ежесуточно 3,3 млн кубометров, 2,7 млн кубометров из которых поступают в хранилище «Чирен», — сообщается в статье.
24 октября в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество в 2023 году. К середине сентября 2022-го поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.
27 октября Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова, наконец, получила доступ к европейскому газу через Болгарию, пишет eadaily.com
Молдова будет получать природный газ из Европы через Болгарию по газотранспортным сетям «Булгартрансгаза». Договор об этом был подписан Energocom 27 октября в присутствии главы государства Майи Санду и её болгарского коллеги Румена Радева, находящегося с рабочим визитом в Кишинёве.
По словам Санду, этот контракт поможет Кишиневу быть более устойчивым в условиях нынешнего энергетического кризиса. В октябре российский «Газпром» сократил поставку природного газа в Республику Молдова на 30%. Помимо этого, концерн предупредил, что в любой момент может вообще прекратить подачу, так как АО Moldovagaz сорвала аудит исторической задолженности, а также периодически не может вовремя рассчитываться за уже полученный объем.
Власти РМ давно говорят, что хотят отказаться от российской газовой зависимости, рассчитывали на долгосрочный контракт с Румынией. Однако Бухарест не может обеспечить всех потребностей РМ, а цена на голубое топливо у него в два раза выше чем у «Газпрома».
«Мы переживаем худший энергетический кризис со времён обретения независимости, и нет никаких сомнений в том, что энергетические ресурсы используются в качестве оружия для подрыва нашего государства и нашей всё ещё хрупкой демократии. В этом контексте я приветствую подписание договора о сотрудничестве между Energocom и „Булгартрансгазом“. Доступ к альтернативным источникам энергии поможет нам быть более устойчивыми в нынешнем кризисе», — заявила Майя Санду на брифинге.
Что касается объемов поставок, из каких источников и по какой цене власти Молдовы планируют закупать природный газ в Европе после подписания этого соглашения, президент уточнила, что такой информацией пока не располагает.