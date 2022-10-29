Российские военные сообщили, что Москва приостанавливает свое участие в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины, сообщает interfax.ru
"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сообщили в Минобороны РФ в субботу, 29 октября.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов, сообщает vz.ru
Ранее Минобороны опубликовало информацию об атаке на Севастополь 29 октября. По данным ведомства, атаку беспилотников на Черноморский флот готовили британские специалисты, которые базируются в городе Очаков Николаевской области.
По данным наших военных, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Как сообщало EADaily, Министерство обороны Великобритании заявило о своей непричастности к террористическим актам в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Также британские военные заявили , что не имеют отношения и к сегодняшней атаке на Севастополь.
Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.