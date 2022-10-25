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В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники

В Румынии перестроят пять мостов для перевозки тяжелой военной техники

Власти Румынии намерены вложить 28 миллионов евро на перестройку пяти мостов, после чего станет возможным перевозить по ним тяжелую военную технику. Телеканал Pro TV информирует, что половину из этих средств выделит Евросоюз, сообщает mk.ru

Национальная компания по управлению дорожной инфраструктурой, как сообщается, подписала соответствующий договор на сумму 14 млн евро с Европейским агентством по инфраструктуре. «Власти Румынии удвоят выделяемую сумму», - сообщается в сюжете.

Эти пять мостов должны обеспечивать мобильность военных колонн, которые все чаще пересекают Румынию. Так, один из них находится в Овидиу (уезд Констанца) – там размещена военная база Михаила Когэлничану.

Маршруты, на которых расположены мосты, соединяются с местами дислокации армейских подразделений либо находятся близко к границе.

Напомним, что 22 октября в Румынию перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США "Кричащие орлы", которая разместилась в непосредственной близости от границ Украины.

Министерство обороны Румынии сообщило, что вслед за 101-й воздушно-десантной дивизией армии США в республику прибыли два конвоя французской легкой и тяжелой бронетехники.

Примечательно, что 24 октября министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом, который, по его словам, полностью поддерживает США в вопросе Украины. Глава румынского оборонного ведомства не согласен с перспективами вероятного втягивания республики в украинский конфликт, пишет rg.ru
  • Вчера, 18:36
  • DTV
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