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В Турции открылся завод по производству электромобилей

В Турции открылся завод по производству электромобилей

Cерийное производство национального электромобиля TOGG ("Тогг") началось в субботу в Турции в государственный праздник - День республики. В церемонии схода с конвейера первого турецкого электрокара принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию вел телеканал TRT 1.

Электромобили пяти моделей и шести цветов, символизирующие разные районы Турции, будут производиться в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны, сообщает ТАСС

Электрокар TOGG был презентован в 2019 году. Серийные испытания прототипа кроссовера наиболее популярного сегмента SUV прошли в ноябре 2021 года, он разогнался до 100 км/час за 4,8 секунды. По данным производителей, зарядка электромобиля на 80% займет 30 минут, запас хода составит 500 км.

Как сообщил журналистам генеральный директор компании TOGG Гюрджан Каракаш, в год планируется производить порядка 100 тыс. электрокаров, при этом производственные мощности позволяют довести этот показатель до 175 тыс. единиц.

К 2030 году в планах собрать около миллиона машин.

Цена на них, по прогнозам автозавода, будет варьироваться от 43 до 54 тыс. долларов, однако конкретную стоимость до начала продаж представители компании называть не стали, сославшись на международную практику.
  • Вчера, 18:58
  • DTV
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