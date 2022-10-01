Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставит беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца. Об этом в субботу заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия-24, сообщает ТАСС
"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. В том числе мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - сказал он.
"Если смотреть на ситуацию в целом, то, с учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - подчеркнул Патрушев.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что аграриями собрано уже 147,5 млн. тонн зерновых. Согласно прогнозу министерства, из 150 млн тонн зерна, которые планируется собрать к концу 2022 г., 100 млн тонн придется на пшеницу
Зерно из Украины, предназначенное нуждающимся в нем африканским и азиатским странам, практически в полном объеме получал Евросоюз. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, выступая в эфире телеканала "Россия-24".
По словам чиновника, зерно из украинских портов направлялось в Нидерланды, Испанию и другие европейские страны. По рапсу, кукурузе, соевым бобам
доля ЕС составляла от 60% до 100%. Зерновая сделка не только не решила проблемы нуждающихся стран, но их усугубила, отметил министр.
Сегодня Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это решение принято после теракта в Севастополе с участием украинских беспилотников. Сегодня украинские дроны атаковали акваторию Севастопольской бухты. Атаки были отбиты кораблями Черноморского флота ВМФ России.