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За неделю из украинских портов вышло 28 судов

За неделю из украинских портов вышло 28 судов

За неделю из украинских портов вышли 28 судов с более чем 800 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"На этой неделе удалось обеспечить продолжение работы "зернового коридора" в Черном море. По итогам семи дней из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тысяч тонн агропродукции. Направления - Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что судно в Эфиопию, на борту которого находится 30 тыс. тонн пшеницы, зафрахтовано Продовольственной программой ООН, сообщает korrespondent.net.

Зеленский добавил, что добавил: именно на примере экспортной зерновой инициативы Украина показала, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы.

Напомним, 2 ноября Россия приняла решение возобновить участие в соглашении по вывозу сельскохпродукции из портов Украины. Оно было приостановлено после атаки ВСУ на российские корабли в оккупированном Крыму.

  • Сегодня, 18:03
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