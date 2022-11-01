За неделю из украинских портов вышли 28 судов с более чем 800 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"На этой неделе удалось обеспечить продолжение работы "зернового коридора" в Черном море. По итогам семи дней из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тысяч тонн агропродукции. Направления - Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что судно в Эфиопию, на борту которого находится 30 тыс. тонн пшеницы, зафрахтовано Продовольственной программой ООН, сообщает korrespondent.net.
Зеленский добавил, что добавил: именно на примере экспортной зерновой инициативы Украина показала, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы.
Напомним, 2 ноября Россия приняла решение возобновить участие в соглашении по вывозу сельскохпродукции из портов Украины. Оно было приостановлено после атаки ВСУ на российские корабли в оккупированном Крыму.